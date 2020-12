Disney + prijzen stijgen in 2021, nieuw Star-merk om internationaal meer content toe te voegen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Afgezien van een massa nieuwe content om naar uit te kijken van Disney, heeft het bedrijf aangekondigd dat er een kleine prijsstijging naar Disney + komt.

Het is op dit moment een bescheiden stijging, waardoor de prijs van een abonnement $ 1 wordt verhoogd, dus in de VS wordt het $ 7,99 per maand of $ 79,99 per jaar. De nieuwe prijs in de VS komt binnen vanaf 25 maart 2021.

Die prijsstijging wordt ook weerspiegeld in andere gebieden, hoewel deze iets groter is en als volgt wordt uitgesplitst:

Canada: $ 11,99 / maand of $ 119,99 / jaar

Australië: $ 11,99 / maand of $ 119,99 / jaar

Nieuw-Zeeland: $ 12,99 / maand of $ 129,99 / jaar

VK: £ 7,99 / maand of £ 79,90 / jaar

Euro: 8,99 / maand of 89,90 / jaar

Noorwegen: 89,00 kr / maand of 890,00 kr / jaar

Denemarken: 79,00 kr / maand of 790,00 kr / jaar

Zweden: 89,00 kr / maand of 890,00 kr / jaar

Zwitserland: CHF 12,90 / maand of CHF 129,00 / jaar

Singapore: $ 11,98 / maand of $ 119,98 / jaar

Deze prijzen zijn echter van toepassing vanaf 23 februari 2021.

Naast deze prijsaanpassingen lanceert Disney ook een nieuw merk genaamd Star. Het kan worden omschreven als een internationale Hulu, die veel inhoud toevoegt waartoe degenen in de VS toegang hebben via Hulu uit bronnen zoals Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone en anderen, zoals sommige lokale inhoud.

Het nieuwe Star-merk zal verschijnen in de grote merkkoppen in Disney +, naast Marvel, Pixar en de rest. Star wordt op 23 februari 2021 gelanceerd in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, met andere regios die later in 2021 worden toegevoegd.

Star zal inhoud bevatten die waarschijnlijk heeft geleid tot de toevoeging van ouderlijk toezicht, wat betekent dat u ervoor kunt zorgen dat de service kindvriendelijk blijft en dat ouders wachtwoorden kunnen instellen voor bepaalde inhoud.

Disney heeft bevestigd dat Disney + wereldwijd meer dan 137 miljoen betalende abonnees heeft en van plan is om meer dan 100 titels per jaar in de dienst uit te brengen.

squirrel_widget_187869

Geschreven door Chris Hall.