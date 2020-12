Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney heeft nieuwe Star Wars-films en -shows , nieuwe Marvel-films en -shows , nieuwe Pixar-films en -shows en Disney + Originals aangekondigd - allemaal tijdens het vier uur durende Investor Day-evenement.

Hier leest u hoe u het evenement kunt bekijken, plus alle belangrijke aankondigingen.

Je kunt Disney Investor Day hier bekijken

Op 10 december 2020 streamde Disney zijn Investor Day-evenement, dat iedereen kan bekijken. De show richtte zich voornamelijk op de streamingdiensten van het bedrijf, waaronder Disney +, Hulu en ESPN +. Het had natuurlijk ook verschillende projectaankondigingen van zijn franchises, waaronder Marvel, Star Wars en Pixar. Je kunt Disneys Investor Day bekijken via de bovenstaande link.

Het evenement begon om 16.30 uur EST / 13.30 uur PST en duurde vier uur.

Met dit evenement kregen we een duidelijker beeld van Disneys plan om zich aan te passen aan de post-pandemie, en of het van plan is om films uit te brengen die oorspronkelijk bedoeld waren voor bioscopen op Disney +. Disney zei dat zijn streamingdienst een hoop nieuwe inhoud zal krijgen, waaronder "ongeveer" 10 Star Wars-series, 10 Marvel-series en 15 Disney live-action-, Disney Animation- en Pixar-series.

Vijftien Disney-live-action-, Disney Animation- en Pixar-speelfilms komen ook naar Disney +. Disney zei zelfs dat we de komende jaren nog honderden live-action en geanimeerde titels kunnen verwachten - van alle merken en franchises - naar de service. Op dit moment is er een schema van meer dan 100 nieuwe films en shows die elk jaar in première gaan op de dienst.

We wisten al details over sommige van deze projecten, maar Disney kondigde meer informatie aan en heeft voorbeelden van teaser-trailers bekeken.

Hier is een samenvatting van alle Star Wars-shows die naar Disney + komen, evenals de aankomende Star Wars-speelfilms van Disney:

John Favreau en Dave Filoni, de breinen achter The Mandalorian, zullen een nieuwe serie produceren genaamd Star Wars: Rangers of the New Republic en Star Wars: Ahsoka. Ze zullen ook een cross-over maken met The Mandalorian en resulteren in een "climactisch verhaalgebeurtenis". Lucasfilm-president Kathleen Kennedy kondigde ook aan dat het derde seizoen van The Mandalorian in december 2021 debuteert.

Ahsoka, een nieuwe Original Series, met in de hoofdrol @RosarioDawson en binnen de tijdlijn van @TheMandalorian , komt naar @DisneyPlus . pic.twitter.com/ZojpCkhPS7 - Disney (@Disney) 10 december 2020

Disney heeft nog een nieuwe Disney + -show gedetailleerd genaamd Star Wars: Andor. Met Diego Luna als Cassian Andor van Rogue One, zal het in 2022 worden gelanceerd. Hoewel de productie twee weken geleden in Londen begon, werd een korte trailer getoond, die je hieronder kunt zien. Tony Gilroy zal optreden als de showrunner en Diego Luna zal zijn rol als Andor van Rogue One hernemen en als producer dienen.

"Alles wat ik deed, deed ik voor de opstand." Andor, een originele serie die zich afspeelt in het Star Wars-universum, wordt in 2022 gestreamd op #DisneyPlus . pic.twitter.com/q2IT2qzEeR - Star Wars (@starwars) 10 december 2020

De grootste van de producties is een Disney + -serie genaamd Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor herneemt zijn rol als titulair personage, terwijl Hayden Christensen zal terugkeren als Darth Vader. Obi-Wan Kenobi speelt zich 10 jaar na de gebeurtenissen van Episode III - Revenge of the Sith af. De show werd voor het eerst aangekondigd op D23, maar tot nu toe wisten we niets van Christensen.

De productie van Obi-Wan Kenobi begint in maart 2021.

Hayden Christensen keert terug als Darth Vader en sluit zich aan bij Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. De originele serie begint 10 jaar na de dramatische gebeurtenissen in Revenge of the Sith en komt naar #DisneyPlus . pic.twitter.com/9WR2npRUkk - Star Wars (@starwars) 10 december 2020

Een nieuwe serie rond Lando Calrissian komt van Justin Simien. Hij creëerde de show Dear White People. Het is nog onduidelijk wie het titulaire personage zal spelen, maar ik hoop dat het Donald Glover is die zijn rol uit Solo opnieuw vertolkt.

Het is in de vroege stadia van ontwikkeling.

Dit is een nieuwe animatieserie. Het zal een groep malafide Storm Troopers volgen die bekend staat als The Bad Batch. De show komt binnenkort.

Visions wordt een serie korte animatiefilms die verschillende verhalen vertellen die zich afspelen in het Star Wars-universum.

Disney onthulde ook plannen voor andere series in het Star Wars-universum, waaronder een genaamd Acolyte en een andere genaamd A Droid Story met R2D2 en C3PO, de favoriete personages uit de originele Star Wars-trilogieën. Er is verder weinig bekend over deze shows.

Disney zei dat de volgende Star Wars-speelfilm eraan komt, en deze zal worden geregisseerd door Wonder Woman-regisseur Patty Jenkins. Het draait om het verhaal van Rogue Squadron, een beroemd team van X-Wing-gevechtspiloten dat beroemd is geworden in de oude Star Wars-canon.

Het wordt rond Kerstmis 2023 uitgebracht.

Een van de populairste regisseurs ter wereld, Taiki Waititi, werkt hard aan een nieuwe Star Wars-film die zich afspeelt in de nog niet in kaart gebrachte toekomst van het Star Wars-universum. Disney onthulde dat het in première gaat na Star Wars: Rogue Squadron

Hier is een overzicht van alle nieuwe series en speelfilms die naar Disney + komen (ze heten Disney + Original):

Dit speelt zich af in de huidige tijd en is een live-actieserie - geen film - waarin Emilio Estevez terugkeert als Gordon Bombay om een groep kinderen te leiden tegen de hockeydynastie die hij in de jaren 90 zo beroemd heeft helpen starten.

Dit is een live-actieserie gebaseerd op de film uit 1989 waarin Tom Hanks de hoofdrol speelde als detective met zijn vertrouwde hond / partner, Hooch. Helaas keert Hanks niet terug. In plaats daarvan zal Josh Peck de hoofdrol spelen in de nieuwe show.

John Stamos schittert als een basketbalcoach van een college die struikelt en een middelbare schoolbasketbal voor vrouwen wordt.

Een live-action prequel-serie waarin de personages uit de meest recente live-action speelfilmversie van het verhaal terugkeren.

Percy Jackson and The Olympians, gebaseerd op de populaire romans van Rick Riordan, krijgt een originele Disney + -serie.

Disney bevestigde dat het werkt aan een vervolg op de cultklassieker van Halloween - met ook veel van de originele cast.

Zac Efron speelt een hoofdrol in de remake van de klassieke film uit de jaren 80.

Jungle Cruise is een speelfilm met in de hoofdrol The Rock, ook bekend als Dwayne Johnson. Het debuteert in juli 2021.

The Lion King krijgt een live-action prequel-behandeling, met Barry Jenkins als regisseur.

Halle Berry speelt de hoofdrol als De kleine zeemeermin die koste wat het kost een mens wil zijn in deze live-action speelfilm.

Het geanimeerde kinderduo maakt hun live-action speelfilmdebuut rond het voorjaar van 2022 op Disney +.

Een live-action versie van het klassieke verhaal van de pop die een jongen wil worden komt eraan en met in de hoofdrol Tom Hanks.

Disney zei dat dit een fris nieuw, live-action-verhaal is rond de klassieke Peter Pan-personages.

Whoopi Golberg keert terug voor de derde aflevering van haar klassieke nonnenfilms.

Emma Stone speelt de hoofdrol als een jonge Cruella DeVille, maar de iconische 101 Dalmations-schurk wordt in de jaren zeventig gezien als modeontwerpster.

Harrison Ford keert voor de laatste keer terug als s werelds beroemdste archeoloog. Logan-regisseur James Mangold zal regisseren.

Disney herschept de fantasiewereld van Willow opnieuw. Disney + heeft de serie groen verlicht. Het is gebaseerd op de film van Ron Howard uit 1988. Warwick Davis zal zijn rol in de serie hernemen en Jon M Chu zal de eerste aflevering en uitvoerend product regisseren.

Hier is een samenvatting van Disneys nieuwe animatieseries en speelfilms, waarvan er enkele naar Disney + komen:

Deze animatieserie gaat verder waar de film Big Hero 6 was gebleven en ziet de grote man meer van de wereld van San Frantokyo verkennen.

Als je dol was op de geanimeerde diergerichte film Zootopia, dan zal deze Disney + -serie je laten zien wat de dieren uit die film keken.

Deze muzikale serie zal de terugkeer zien van Disney prinses Moana terwijl ze zich nog verder van huis waagt. Het zal Disney + raken in 2023.

Deze animatieserie gaat helemaal over de Disney-prinses uit de film The Princess and The Frog. Het komt ergens in 2023 uit

Deze muzikale animatiefilm is afkomstig van het team dat Zootopia heeft gemaakt en bevat liedjes van Lin-Manuel Miranda.

Deze animatiefilm is het product van Disney die samenwerkt met filmmakers uit Afrika om originele verhalen over het continent te vertellen.

Hier is een samenvatting van Pixars nieuwe computeranimatieseries en speelfilms, waarvan sommige naar Disney + komen:

In deze hapklare Pixar-short, die in 2021 naar Disney + komt, zullen enkele van onze favoriete Pixar-personages terugkeren

Dug Days speelt de hoofdrol Dug, de hond uit Pixars Up, terwijl hij zich aanpast aan zijn nieuwe leven bij Carl. De serie verschijnt in het najaar van 2021 op Disney +.

Bliksem McQueen en Mater keren terug voor een roadtrip in deze nieuwe serie die in de herfst van 2022 komt.

Win or Lose volgt een co-ed softbalteam in de week voorafgaand aan hun grote kampioenswedstrijd. Het komt in 2023 naar Disney +.

Deze speelfilm speelt zich af in Italië en volgt Luca, een jonge jongen tijdens een belangrijke zomer in zijn leven. Het komt in de zomer van 2021.

Turning Red volgt May, een jonge tiener die in een gigantische rode panda verandert als ze te opgewonden raakt. Het komt in het voorjaar van 2022.

Dit is een stand-alone Buzz Lightyear-film, die in de zomer van 2022 verschijnt. Maar het is niet weer een Toy Story-film. Het is de eigenlijke film waar het Buzz Lightyear-speeltje in Toy Story vandaan komt, en Chris Evans zal de beroemde ruimteman uitspreken.

Hier is een samenvatting van Marvels nieuwe series en speelfilms, waarvan sommige naar Disney + komen:

Disney heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor het volgende Marvel-avontuur dat in januari 2021 naar Disney + komt.

In deze Marvel-serie van zes afleveringen, die in maart 2021 verkrijgbaar is in Disney +, zullen de twee beste vrienden van Captain America, The Falcon en de Winter Soldier, door een wereld zonder hem werken. Disney heeft de eerste volledige trailer van de serie onthuld.

Disney onthulde de eerste trailer voor Loki, waarbij Tom Hiddleston terugkeerde als Loki. Het is een nieuwe Disney + Marvel-serie die in mei 2021 komt.

De eerste animatieserie van Marvel gaat helemaal over verhalen die zich afspelen in alternatieve geschiedenissen van de MCU. De eerste trailer die op Investor Day werd onthuld, plaagde een zombie Captain America, Black Panther die de Guardians of the Galaxy startte en Peggy Carter die Captain Britain werd.

In deze Disney + -serie zal een van de nieuwste Marvel-stripfiguren, Kamala Khan (Iman Velllani), haar live-action-debuut maken.

Disney onthulde dat Kamala Khan van Iman Vellani, ook bekend als mevrouw Marvel, de hoofdrol zal spelen in de opvolger van Captain Marvel uit 2019. Brie Larson zal ook terugkeren om haar rol als Captain Marvel te hervatten.

Disney onthulde de titel voor de derde Ant-Man-film, evenals de terugkeer van regisseur Peyton Reed uit de vorige Marvel-films. Jonathan Majors is gecast als de slechterik Kang the Conqueror

Jeremy Renner keert terug om een nieuwe Hawkeye te trainen in deze Marvel-serie die eind 2021 naar Disney + komt.

Tatiana Maslany zal de hoofdrol spelen als een vrouwelijke Hulk, maar in de Disney + -serie zal Mark Ruffalo ook zijn rol als de boze groene man hervatten.

Deze Marvel-serie zal draaien om Marc Spector, een geesteszieke man die krachten heeft gekregen van een Egyptische God.

In deze Marvel-serie op weg naar Disney + zal Samuel L Jackson de hoofdrol spelen als Nick Fury. Het is een live-action versie van een van de beroemdste komische verhaallijnen aller tijden - waar vormveranderende Skrulls de belangrijkste posities op aarde infiltreren.

Dominique Thorne zal in deze Marvel-serie schitteren als een uitvinder die het meest geavanceerde harnas sinds Tony Stark maakt.

In deze Marvel-serie speelt Don Cheadle de hoofdrol als zijn MCU-personage War Machine. Hij heeft te maken met de gevolgen van de technologie van zijn oude vriend Tony Stark die in verkeerde handen valt.

Disney onthulde dat de cast van The Guardians of the Galaxy Vol. 3 zal deze Disney + special opnemen, die tijdens de feestdagen van 2022 uitkomt (voorafgaand aan de release van de derde film in 2023).

Deze geanimeerde Marvel-short volgt de avonturen van Baby Groot. Ze maken hun debuut op Disney +

Marvel bevestigde dat het werkt aan een film voor een van de meest iconische superheldenteams. SpiderMan-regisseur Jon Watts zal regisseren.

In de nieuwste aflevering van de Thor-serie Marvel-films keert Chris Hemsworth terug om Mjolnir te gebruiken, terwijl Christian Bale de slechterik Gorr The God Butcher gaat spelen, een man die alle goden de schuld geeft van de dood van zijn familie.

Kevin Feige van Marvel heeft een korte verklaring afgelegd over het overlijden van Chadwick Boseman voordat hij zei dat de studio het personage niet zal herschikken, maar het langverwachte vervolg ligt nog op schema om 6 mei 2020 uit te brengen.

Disneys Raya and the Last Dragon zal zijn debuut maken op 5 maart 2021. Het zal tegelijkertijd debuteren op Disney + en in de bioscoop. Pixars nieuwste speelfilm, Soul, zal ook debuteren op Disney +. De première is gepland op 25 december 2020.

Aan al deze nieuwe inhoud voor Disney + zijn natuurlijk kosten verbonden. Vanaf maart 2021 wordt Disney + $ 1 verhoogd tot $ 7,99 per maand.

Disney + is van plan Star in de streamingdienst te integreren, maar buiten de VS.

Dit zal de toevoeging van op volwassenen gerichte inhoud zien, zoals shows als Family Guy en films als Kingsman: The Golden Circle. Star is alleen beschikbaar voor abonnees buiten de VS, omdat Disney momenteel Hulu gebruikt om de meeste van deze inhoud in de VS te leveren. Disney kondigde ook uitgebreid ouderlijk toezicht aan om ervoor te zorgen dat de streamingdienst geschikt blijft voor alle leeftijden.

Door de toevoeging van Star stijgt de prijs van een Disney + naar € 8,99. Het wordt vanaf 23 februari 2021 in continentaal Europa gelanceerd op de streamingdienst. Het komt later in 2021 naar Latijns-Amerika, Japan en Korea.

Disney heeft een nieuwe bundel aangekondigd in de VS voor zijn streamingdiensten. Het bestaat uit Disney +, advertentievrije Hulu en ESPN + voor $ 18,99. Dat is een stijging van zes dollar ten opzichte van de bestaande streamingbundel van $ 12,99 die Hulu met advertenties bevat. Maar de prijsstijging is het verschil tussen de zelfstandige versie van Hulus service met advertenties en de advertentievrije versie.

Indien afzonderlijk gekocht, is Disney + $ 6,99 per maand, ESPN + $ 5,99 per maand) en Hulu zonder advertenties is $ 11,99 per maand.

De nieuwe bundel zou in januari 2021 moeten verschijnen.

Disney kondigde een hele reeks nieuwe live-actieseries aan op weg naar Hulu. Veel namen van acteurs op de A-lijst werden genoemd als sterren voor de nieuwe shows, waaronder Michael Keaton, Steve Martin, Rosario Dawson, Selena Gomez, Martin Short, Kate McKinnon en zelfs de Kardashians. De familie heeft een deal gesloten om wereldwijde inhoud te maken, die eind 2021 exclusief op Hulu zal worden gestreamd.

Disney toonde ook beelden voor een komend seizoen van The Handmaids Tale, waaruit bleek dat het voor een vijfde seizoen is verlengd.

Nieuwe seizoenen van Atlanta, Dave, What We Do In The Shadows en American Horror Story werden allemaal aangekondigd. Er werd ook onthuld dat Its Always Sunny in Philadelphia met vier seizoenen is verlengd, waardoor het de langstlopende live-action-komedie is. FX introduceerde ook enkele van de aankomende nieuwe inhoud, waaronder een Alien-serie gebaseerd op de films met dezelfde naam.

Dit wordt de eerste serie in de franchise en de eerste die zich afspeelt op aarde. Disney onthulde ook Shogun, een levensechte Game of Thrones-achtige show die zich afspeelt in het feodale Japan, en Reservation Dog, een originele serie geproduceerd door Taiki Waititi.

Deze projecten zullen vermoedelijk via Hulu in de VS verkrijgbaar zijn.

