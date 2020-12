Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney zal naar verluidt nieuwe Star Wars-films en -shows , nieuwe Marvel-films en -shows , nieuwe Pixar-films en shows , evenals Disney + originelen aankondigen tijdens het Investor Day-evenement op donderdag.

Hier leest u hoe u kunt afstemmen en naar uzelf kunt kijken, plus alle belangrijke aankondigingen.

Je kunt Disney Investor Day hier bekijken

Op 10 december 2020 streamt Disney zijn Investor Day-evenement, dat iedereen kan bekijken. De show zal zich voornamelijk richten op de streamingdiensten van het bedrijf, waaronder Disney +, Hulu en ESPN +. Je kunt ook aankondigingen verwachten met betrekking tot franchises zoals Marvel, Star Wars en Pixar. Het is gepland om te beginnen om 16.30 uur EST / 13.30 uur PST.

Je kunt Disneys Investor Day bekijken via de bovenstaande link. Het evenement duurt ongeveer vier uur.

Met dit evenement zouden we een duidelijker beeld moeten krijgen van Disneys plan om zich aan te passen aan de post-pandemie, en of het van plan is films uit te brengen die oorspronkelijk bedoeld waren voor bioscopen op Disney +. En, zoals The New York Times onlangs beweerde, zullen we waarschijnlijk horen over een grote uitbreiding van het Star Wars-universum. We vermoeden dat nieuws van Marvel en Pixar ook zal bellen.

Disney + krijgt een hoop nieuwe content, waaronder ongeveer 10 Star Wars-series, 10 Marvel-series, 15 Disney live-action-, Disney Animation- en Pixar-series en 15 Disney live-action-, Disney Animation- en Pixar-functies . We weten al wat details over sommige van deze projecten, maar Disney is van plan om er meer aan te kondigen naarmate het Investor Day-evenement doorgaat.

Disney + is van plan Star in de streamingdienst te integreren, maar buiten de VS.

Dit zal de toevoeging van op volwassenen gerichte inhoud zien, zoals shows als Family Guy en films als Kingsman: The Golden Circle. Star is alleen beschikbaar voor abonnees buiten de VS, omdat Disney momenteel Hulu gebruikt om de meeste van deze inhoud in de VS te leveren. Disney kondigde ook uitgebreid ouderlijk toezicht aan om ervoor te zorgen dat de streamingdienst geschikt blijft voor alle leeftijden.

Door de toevoeging van Star stijgt de prijs van een Disney + naar € 8,99. Het wordt vanaf 23 februari 2021 in continentaal Europa gelanceerd op de streamingdienst. Het komt later in 2021 naar Latijns-Amerika, Japan en Korea.

Disney heeft een nieuwe bundel aangekondigd in de VS voor zijn streamingdiensten. Het bestaat uit Disney +, advertentievrije Hulu en ESPN + voor $ 18,99. Dat is een stijging van zes dollar ten opzichte van de bestaande streamingbundel van $ 12,99 die Hulu met advertenties bevat. Maar de prijsstijging is het verschil tussen de stand-alone versie van Hulus service met advertenties en de advertentievrije versie.

Indien afzonderlijk gekocht, is Disney + $ 6,99 per maand, ESPN + $ 5,99 per maand) en Hulu zonder advertenties is $ 11,99 per maand.

De nieuwe bundel zou in januari 2021 moeten verschijnen.

Disneys Raya and the Last Dragon zal zijn debuut maken op 5 maart 2021. Het zal tegelijkertijd debuteren op Disney + en in de bioscoop. Pixars nieuwste speelfilm, Soul, zal ook debuteren op Disney +. De première is gepland op 25 december 2020.

Disney kondigde een hele reeks nieuwe live-actieseries aan op weg naar Hulu. Veel namen van acteurs op de A-lijst werden genoemd als sterren voor de nieuwe shows, waaronder Michael Keaton, Steve Martin, Rosario Dawson, Selena Gomez, Martin Short en Kate McKinnon. Disney toonde ook beelden voor een komend seizoen van The Handmaids Tale, waaruit bleek dat het voor een vijfde seizoen is verlengd.

Nieuwe seizoenen van Atlanta, Dave, What We Do In The Shadows en American Horror Story werden allemaal aangekondigd. Er werd ook onthuld dat Its Always Sunny in Philadelphia met vier seizoenen is verlengd, waardoor het de langstlopende live-action-komedie is. FX introduceerde ook enkele van de aankomende nieuwe inhoud, waaronder een Alien-serie gebaseerd op de films met dezelfde naam.

Dit wordt de eerste serie in de franchise en de eerste die zich afspeelt op aarde. Disney onthulde ook Shogun, een levensechte Game of Thrones-achtige show die zich afspeelt in het feodale Japan, en Reservation Dog, een originele serie geproduceerd door Taiki Waititi.

Deze projecten zullen vermoedelijk via Hulu in de VS verkrijgbaar zijn.

Dit verhaal ontwikkelt zich ...

Geschreven door Maggie Tillman.