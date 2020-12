Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney is van plan grote Star Wars- aankondigingen te doen tijdens het Investor Day-evenement op 10 december. De New York Times zei dat de presentatie "een significante uitbreiding van het Star Wars-universum" zal onthullen.

In termen van wat je kunt verwachten, zijn er geruchten over een Boba Fett-spin-off / The Mandalorian-prequel voor Disney +, evenals een live-action solo-serie voor Rosario Dawsons Ahsoka Tano, en zelfs een Star Wars: Rebels-vervolg. Er zijn ook berichten over een animatieserie die zich afspeelt tijdens de Hoge Republiek. Tel alles bij elkaar op en er kunnen meerdere projecten tegelijk worden aangekondigd.

Eén ding is duidelijk, Disney + zal waarschijnlijk de focus zijn op Investor Day 2020, hoewel we vermoeden dat er ook functies zullen worden besproken. Lucasfilm heeft bijvoorbeeld een titelloze Star Wars-film uit 2023 op de planning staan, maar details ontbreken.

Het kan de langverwachte door Taika Waititi geleide film zijn, de eerste inzending in de trilogie van Rian Johnson of een ander eerder geplaagd project. Dit is te hopen dat Disney aan aandeelhouders zijn roadmap onthult voor zowel de Disney + streamingdienst als het grote scherm.

Disneys Investor Day begint op donderdag om 16.30 uur EST / 13.30 uur PST. Blijf op de hoogte van Pocket-lint, want we zijn van plan om al het nieuws te behandelen.

Geschreven door Maggie Tillman.