Je kunt nu een Disney + cadeaukaart kopen voor je familie en vrienden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney + is fenomenaal succesvol geweest en nu kun je een vriend of familielid een cadeaubon voor een abonnement krijgen, ideaal voor Kerstmis.

Je krijgt 12 maanden streamingdienst voor £ 59,99 - dat komt neer op £ 5 per maand, wat nog steeds een behoorlijke korting is op het algemene maandelijkse abonnement dat £ 5,99 per maand kost. Om een cadeaukaart te kopen, hoeft u alleen maar de naam en het e-mailadres van de ontvanger in te voeren en de kaart wordt digitaal naar hen verzonden op een datum naar keuze - u hoeft deze niet vóór Kerstmis naar hen op te sturen! Vervolgens kan de ontvanger het activeren wanneer ze maar willen - het heeft geen vervaldatum.

Je kunt alleen een abonnementskaart kopen voor een nieuwe Disney + -klant - enigszins bizar genoeg zullen ze een bestaand abonnement niet herladen.

Disney + bevat programmering en films uit de uitgebreide Disney-catalogus, inclusief zijn eigen geanimeerde klassiekers en shows, Pixar-films, plus de Star Wars- en Marvel Universe-collecties. National Geographic-documentaires zijn er ook. Er zijn ook veel nieuwe dingen op het platform, zoals de tweede serie van The Mandalorian en Pixar-film Soul.

De service biedt nu ook GroupWatch, zodat u - ja - shows kunt bekijken met maximaal zeven vrienden en familie in realtime.

squirrel_widget_187869

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Dan Grabham.