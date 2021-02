Voorkom de prijsstijging van Disney +: koop nu een cadeaubonabonnement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met het nieuws dat Disney + volgende week zijn abonnementsprijzen verhoogt, naast de lancering van Star +, is er nooit een beter moment geweest om aan boord te komen.

Een Disney + cadeaukaart is de beste manier om geld te besparen op de superstreamingdienst. Je betaalt de streamingdienst voor een jaar vooruit en je vermijdt daardoor de prijsstijging.

Je krijgt 12 maanden voor $ 69,99 of £ 59,99 - dat komt neer op $ 5,80 of £ 5 per maand, wat een behoorlijke korting is gezien de maandelijkse forse prijsstijging tot $ 7,99 / £ 7,99 vanaf 23 februari 2021 (momenteel $ 6,99 / £ 5,99).

Om een cadeaukaart te kopen, hoeft u alleen maar de naam en het e-mailadres van de ontvanger in te voeren - het kan natuurlijk ook uzelf zijn. Vervolgens kan de ontvanger het activeren wanneer ze maar willen - het heeft geen vervaldatum.

Je kunt alleen een abonnementskaart kopen voor een nieuwe Disney + -klant - ze zullen helaas geen bestaand abonnement herladen.

Disney + bevat programmering en films uit de uitgebreide Disney-catalogus, inclusief zijn eigen geanimeerde klassiekers en shows, Pixar-films, plus de Star Wars- en Marvel Universe-collecties. National Geographic-documentaires zijn er ook. Er zijn ook veel nieuwe dingen op het platform, zoals de tweede serie van The Mandalorian en Pixar-film Soul.

De service biedt nu ook GroupWatch, zodat u - ja - shows kunt bekijken met maximaal zeven vrienden en familie in realtime.

Disney voegt ook een nieuw merk toe aan Disney + genaamd Star . Het voegt veel inhoud toe aan Disney + waar de VS al toegang toe hebben (via Hulu), inclusief shows van Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone en anderen. Dit omvat iconische shows zoals 24, American Dad, The X-Files, Buffy en Ugly Betty.

Geschreven door Dan Grabham.