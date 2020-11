Hulu met Live TV verhoogt zijn maandelijkse prijs met bijna 20 procent

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de recente prijsstijging van Netflix verhoogt Hulu met Live TV nu zijn prijzen. De live tv-service kost nu $ 64,99 per maand.

Hulu met Live TV kostte voorheen $ 54,99 per maand in de VS, wat betekent dat Hulu volgens The Hollywood Reporter een maandelijkse verhoging van $ 10 voor bestaande klanten aankondigt. De prijswijziging gaat in op 18 december 2020 en geldt voor zowel nieuwe als huidige klanten. Hulu verhoogde de kosten van zijn service voor het laatst in december 2019, toen het de maandelijkse prijs opvoerde van $ 44,99 naar $ 54,99. Het is dus in minder dan een jaar tijd met $ 20 gestegen.

Houd er rekening mee dat YouTube TV, dat rechtstreeks concurreert met het live videopakket van Hulu, ook elke maand $ 65 kost. Deze services zijn bedoeld om snoersnijders te helpen letterlijk hun maandelijkse programmeerrekening te verlagen, maar met hun prijzen die geleidelijk hoger worden, wordt het duidelijk minder een besparing. Als je Hulu met Live TV krijgt, evenals Netflix en Disney + en CBS All Access, kijk je naar meer dan $ 100 per maand. Hoe is dat goedkoper dan kabel?

Bekijk onze handleidingen voor zowel de VS als het VK voor een overzicht van de beste streamingdiensten die momenteel beschikbaar zijn:

Geschreven door Maggie Tillman.