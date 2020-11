Disney + heeft een jaar na de lancering meer dan 73 miljoen abonnees

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is misschien niet altijd de meest feestelijke aangelegenheid, maar een inkomstenoproep kan vaak goed nieuws zijn voor bedrijven, en Disneys nieuwste heeft precies dat gedaan. Het is bevestigd dat het nu 73 miljoen abonnees heeft op Disney +, bijna precies een jaar nadat het voor het eerst in de VS werd gelanceerd.

Dat aantal is gestegen ten opzichte van de iets meer dan 60 miljoen die het op 3 augustus van dit jaar beheerde, wat aantoont dat er nog steeds een behoorlijk gezonde groei gaande is, wat van cruciaal belang zal zijn gezien de bijna 200 miljoen waar zijn rivaal Netflix al op zit.

De inkomsten in bredere zin voor Disney zijn de laatste tijd gedaald, en die trend is niet veranderd - het is bijna volledig terug te voeren op de aanhoudende pandemie en het gebrek aan open parken en resorts, plus enorm ingeperkte box office-inkomsten, zoals je zou verwachten.

Toch is Disney + duidelijk een heldere vonk voor het enorme bedrijf en is het aantoonbaar op het juiste moment gelanceerd om een gebruikersbestand op te bouwen voordat streaming een verdere explosie van interesse kreeg tijdens lockdowns en rest-in-place-bestellingen.

De streamingdienst is tot nu toe ook alleen beschikbaar in 20 landen, dus er is vermoedelijk nog veel meer internationale groei te realiseren, waaronder een aanstaande lancering in bijvoorbeeld Latijns-Amerika.

Met een tweede seizoen van The Mandalorian aan de gang en de grote Marvel-show WandaVision in januari , hoopt Disney dat er kortom verdere groei op komst is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.