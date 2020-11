Marvels WandaVision gaat in januari 2021 in première op Disney +

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de meest verwachte nieuwe tv-series van Marvel Studios, WandaVision , gaat over twee maanden in première op de streamingdienst Disney + .

WandaVision zou eigenlijk The Falcon and the Winter Soldier volgen, maar de releasedatum van die show is onlangs verschoven naar 2021 vanwege het coronavirus en de nodige re-shoots. Disney zei daarom een paar maanden geleden dat WandaVision als eerste zou arriveren, en velen speculeerden dat het zelfs volgende maand Disney + zou kunnen bereiken. Tijdens de inkomstenoproep voor het vierde kwartaal onthulde Disney echter eindelijk de releasedatum van de show: 15 januari 2021.

In WandaVision worden Wanda Maximoff en Vision gespeeld door Elizabeth Olsen en Paul Bettany, dezelfde acteurs uit het Marvel Cinematic Universe van films. Ze lijken zich af te spelen in een sitcom-achtige wereld, waar we Wanda waarschijnlijk zullen zien omgaan met de traumatische gebeurtenissen die ze meemaakte in Avengers: Infinity War.

Een nieuw tijdperk breekt aan. @MarvelStudios #WandaVision , een originele serie, wordt op 15 januari gestreamd op #DisneyPlus . pic.twitter.com/MiENOoSBK0 - Disney + (@disneyplus) 12 november 2020

Disney + kost $ 6,99 per maand in de VS of £ 5,99 per maand in het VK. Een jaarabonnement kost $ 69,99 / £ 59,99. Disney bundelt ook al zijn abonnementsdiensten in de VS - inclusief Disney +, ESPN + en Hulu - voor slechts $ 12,99 per maand. Naast Marvel-content heeft Disney + ook de Star Wars-catalogus , inclusief de nieuwe hitshow The Mandalorian, waarvan het tweede seizoen onlangs debuteerde. Net als WandaVision komen er elke week nieuwe afleveringen bij de dienst.

Geschreven door Maggie Tillman.