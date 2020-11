Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft biedt een maand gratis Disney + aan abonnees van Xbox Game Pass Ultimate .

Als je Disney + nog nooit eerder hebt geprobeerd, kun je vanaf de week van 9 november 2020 een maand gratis streamen via de Perks Gallery op een Xbox-console of via de mobiele Xbox Game Pass-apps. Onthoud dat Epic Games ook een deal heeft waarbij Fortnite-spelers - die in-game items zoals V-Bucks kopen - tot twee maanden Disney + gratis kunnen krijgen als ze nieuw zijn .

Wat het Xbox Game Pass-voordeel betreft, het is beschikbaar voor alle Ultimate-abonnees in alle landen waar Disney + beschikbaar is. Xbox Game Pass-leden moeten de aanbieding vóór 2 maart 2021 verzilveren. Als deze verloopt, kost Disney + je $ 6,99 per maand in de VS (of $ 12,99 indien gebundeld met Hulu en ESPN +).

Andere extraatjes die beschikbaar zijn bij een Xbox Game Pass-abonnement, zijn onder meer Spotify Premium en Postmates Unlimited.

Xbox Games Pass geeft je ook toegang tot meer dan 200 games die je tegen een maandelijks bedrag kunt downloaden en spelen op je Xbox One. Het is beschikbaar op de nieuwe Xbox-serie X en Xbox-serie S. Raadpleeg onze gids voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.