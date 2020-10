Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney + heeft zijn functie voor groepsweergave naar het VK gebracht.

GroupWatch was voorheen alleen beschikbaar in de VS en verbindt maximaal zeven vrienden en familieleden om samen alles op Disney + te bekijken.

Zolang elk extern lid ook een abonnement heeft op Disney + , kan hij of zij de modus starten vanaf de detailpagina van elke film of tv-show op het platform. Dat genereert een link die naar alle genodigden kan worden verzonden.

De functie werkt op mobiel en internet, plus aangesloten tv-apparaten en smart-tvs zelf. Zolang de uitnodiging afkomstig is van mobiel of internet, kan de GroupWatch-ervaring worden voortgezet op tv.

Naast het synchroniseren van het afspelen, kan elke deelnemer de video pauzeren voor het geval ze een pauze nodig hebben. En kijkers kunnen reageren op actie op het scherm met zes verschillende emojis, beschikbaar via de Disney + -app.

"Verhalen vertellen komt tot leven wanneer je het met anderen kunt delen en ervan kunt genieten, en op dit moment dat velen nog steeds gescheiden zijn van hun vrienden en familie, biedt GroupWatch een manier om veilig virtueel verbinding te maken door samen met je je favoriete Disney + -verhalen te kijken. favoriete mensen vanuit het comfort van uw woonkamer, zei Jerrell Jimerson, de Senior Vice President van Disney +.

Geschreven door Rik Henderson.