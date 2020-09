Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney biedt een GroupWatch-functie op Disney + waarmee u een virtueel kijkfeest kunt starten. Hier kun je virtueel een film of show met vrienden streamen. De functie werkt ook op de apparaten van al je vrienden, of ze nu kijken op internet of vanaf een telefoon, mediaspeler of smart-tv.

GroupWatch is een virtuele kijkfeestfunctie voor Disney + -gebruikers. Het werkt met maximaal zes van uw vrienden of familie, zodat u voor het eerst samen een film of show kunt ervaren alsof u in dezelfde kamer samen naar de film kijkt. U kunt zelfs in realtime samen op de film reageren (echter niet chatten).

Iedereen die van plan is om lid te worden van een GroupWatch-feest, moet een Disney + -account hebben en toegang hebben tot de Disney + -app, en iedereen kan de film op elk moment bedienen, of het nu is om te pauzeren of door te gaan. Het afspelen wordt voor alle gebruikers op alle platforms gesynchroniseerd. Disney zal de streams zelfs automatisch aanpassen als één persoon een bandbreedteprobleem heeft om ervoor te zorgen dat iedereen tegelijkertijd naar hetzelfde kijkt. Je kunt ook emojis verzenden tijdens de stream - ze verschijnen onder aan het scherm.

GroupWatch is beschikbaar voor alle inhoud op Disney +.

Open de nieuwste versie van de mobiele Disney + -app of Disney + op internet. Zoek naar een film of tv-programma. Selecteer het GroupWatch-pictogram naast de afspeelknop op de detailpagina. U kunt maximaal zes personen selecteren om zich bij u aan te sluiten. U krijgt manieren om de uitnodigingslink te verzenden, bijvoorbeeld door apps en e-mail te verzenden Alle uitnodigingslinks moeten afkomstig zijn van en worden geaccepteerd vanuit de Disney + -app of website Tijdens het verzenden van de uitnodiging vraagt Disney + of je naar een groter scherm wilt gaan. Zodra iedereen zich heeft aangemeld, kan de host de stream starten.

Opmerking: u kunt geen internationale versies of in verschillende talen bekijken voor individuele genodigden.

GroupWatch is nu live in Disney + op alle platforms in de VS.

Het is nog niet beschikbaar in het VK of Europa.

Geschreven door Maggie Tillman.