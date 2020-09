Disney + bedienen met Google Assistant op smartdisplays

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney + ondersteunt nu Google Assistent-spraakbediening op slimme schermen zoals Nest Hub en Nest Hub Max. Hier is alles wat u moet weten.

Om aan de slag te gaan met het gebruik van Google Assistent-opdrachten met Disney + op je smartdisplay, moet je je Disney + -abonnement aan je Google Home- of Google Assistent-app koppelen. Als je dat eenmaal hebt gedaan, zeg je gewoon iets als Hey Google, speel Togo of Hey Google, speel The Mandalorian.

Open de Google Home-app op uw mobiele apparaat. Tik rechtsboven op uw account. Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met dezelfde wifi als je smartdisplay. Ga terug naar de startpagina en tik linksboven op Toevoegen +> Videos en fotos. Tik op Koppelen> Account koppelen. Voltooi de aanmeldingsstappen . U hebt uw inloggegevens voor Disney + nodig.

"Hey Google, speel Togo"

"Hey Google, speel The Mandalorian".

Houd er rekening mee dat Disney + sinds eind 2019 al lang beschikbaar is op smartdisplays met Google Assistant. Je kunt Google Assistant ook al gebruiken om Netflix-, Hulu-, CBS All Access- en HBO-inhoud af te spelen. Deze nieuwe Disney + -mogelijkheid is echter nog steeds een welkome toevoeging, vooral voor degenen onder u die streamen vanaf een Nest Hub of Hub Max.

Bekijk de ondersteuningspagina van Google voor meer informatie. Als deze nieuwe functie nog niet voor u werkt, heeft Google wel gezegd dat spraakbediening nog niet in alle markten beschikbaar is.

Nee. Google kondigde ook een nieuw interactief verhaal met Frozen-thema aan, waarin personages uit de film - Anna, Elsa, Olaf en Kristoff - verhalen vertellen rond het kampvuur die de wereld van Frozen 2 verkennen. Zeg om te beginnen gewoon: Hey Google, vertel me een Frozen-verhaal ”, en dan kun je kiezen welk personage je wilt vertellen.

