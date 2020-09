Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney lijkt een nieuwe functie te testen waarmee Disney + -abonnees virtuele feestjes met vrienden kunnen maken, zodat ze allemaal in realtime samen iets kunnen bekijken.

Screenshots van de functie verschenen op de Disney + -subreddit. Het lijkt erop dat er maximaal zes mensen kunnen deelnemen aan een kijkfeest. Het lijkt er ook op dat je eenvoudig een feestje kunt beginnen vanaf de titelpagina van een film of show, en dat je absoluut alles kunt streamen op Disney + - zolang alle deelnemers geabonneerd zijn.

De functie, waarvan men denkt dat hij GroupWatch heet, wordt naar verluidt momenteel in Canada getest. The Verge zei dat Disney de functie dit najaar naar andere regios hoopt uit te rollen. Als dat waar is, zal het niet de eerste streamingdienst zijn die een dergelijke mogelijkheid biedt. Amazon Prime Video heeft bijvoorbeeld een tool voor het bekijken van groepen voor maximaal 100 mensen in één sessie. Met de naam Watch Party kan iedereen in de VS duizenden titels streamen. Maar ze moeten Prime-abonnees zijn.

Laten we ook niet vergeten dat webbrowser-extensies van derden mensen ook groeps-watch-partys laten maken voor Netflix, HBO en andere streamingdiensten. Met zoveel mensen die maandenlang thuis zitten in 2020, is het de norm geworden dat mensen samen films kijken, maar op afstand, vanuit de veiligheid van hun eigen huis.

Geschreven door Maggie Tillman.