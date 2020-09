Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mulan komt op 4 september 2020 naar Disney + , maar de live-action remake zal niet "gratis" zijn voor abonnees om te bekijken op de streamingdienst. In plaats daarvan moet u het ontgrendelen met een add-on-service genaamd Premier Access.

Disney kondigde voor het eerst aan dat Mulan exclusief voor Disney + streaming zou zijn tijdens een inkomstengesprek in augustus, toen Disney-CEO Bob Chapek analisten vertelde dat het bedrijf "het belangrijk vond om alternatieve manieren te vinden om [Mulan] tijdig op de markt te brengen". was oorspronkelijk gepland voor een wereldwijde theatrale release, maar de pandemie dwarsboomde die plannen.

Dit is wat u moet weten over Premier Access, inclusief hoe u het kunt gebruiken om de première van Mulan vanuit uw luie stoel te streamen.

Toen Disney + werd gelanceerd, had het één niveau: voor $ 6,99 per maand had je toegang tot alle films en shows op de streamingdienst.

Vanaf 4 september 2020 introduceert Disney + echter Premier Access. Met deze premium add-on heb je toegang tot bepaalde inhoud die is vergrendeld achter een betaalmuur. In eerste instantie zal het alleen voor Mulan worden gebruikt, maar we zouden kunnen zien dat Disney + het in de toekomst voor andere releases zou gebruiken.

Aangezien Disney + momenteel alleen Premier Access voor Mulan gebruikt, kunnen we u alleen prijsinformatie voor die speelfilm vertellen.

Disney + biedt Premier Access aan Mulan voor $ 29,99 op disneyplus.com en in de Disney + -app op geselecteerde platforms. Disney + -abonnees zullen niet alleen de eenmalige Premier Access-vergoeding moeten betalen om Mulan te bekijken, maar ook de maandelijkse abonnementskosten van $ 6,99 van Disney +.

Premier Access is beschikbaar voor Mulan tot 2 november om 23:59 uur PT. De film gaat dan op 4 december "gratis" voor alle Disney + -abonnees.

Je moet beginnen met een abonnement op Disney + om Mulan te kunnen kijken. Vervolgens ga je naar de Mulan-pagina waar je de optie ziet om de film te kopen.

Log in op Disney + op disneyplus.com Selecteer Mulan (door te zoeken of vanuit het startscherm) Klik op PREMIER TOEGANG KRIJGEN (gouden knop onder de titel) Bevestig de betaling. U keert terug naar het hoofdscherm en heeft de mogelijkheid om PLAY te selecteren . Klik op PLAY om Mulan te streamen met Premier Access!

Opmerking: je kunt Mulan bekijken op elk apparaat dat aan je Disney + -account is gekoppeld.

Zodra u Premier Access tot Mulan heeft, kunt u deze zo vaak bekijken als u wilt op Disney +.

Je toegang blijft actief zolang je een Disney + -abonnement bent. Het wordt ook maar een paar maanden vergrendeld onder de add-on. Als je de $ 30 niet wilt betalen om Mulan te streamen , wacht dan een paar maanden. De film zal vanaf 4 december 2020 gratis gaan voor alle Disney + -abonnees.

Disney zei dat Disney + Premier Access zal bieden aan Mulan op disneyplus.com en "geselecteerde platforms", wat waarschijnlijk betekent dat distributeurs - waaronder Apple, Google en Roku - de mogelijkheid zullen bieden om de live-action remake te streamen voor een vergelijkbare vergoeding.

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen van Disney + voor meer informatie over Premier Access. Zie onze gids hier voor meer informatie over Disney +.

Geschreven door Maggie Tillman.