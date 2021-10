Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de live-action remake van Mulan voor het eerst op Disney+ verscheen, was deze niet "gratis" beschikbaar voor abonnees van de streamingdienst. In plaats daarvan moest je het ontgrendelen met een add-on-service genaamd Premier Access. Hiermee kunt u in feite nieuwe films bekijken voordat deze beschikbaar zijn voor alle abonnees of ergens anders.

Dit is wat u moet weten over Premier Access, inclusief hoe u het kunt gebruiken om de nieuwste Disney-films vanuit uw luie stoel te streamen.

Toen Disney+ werd gelanceerd, had het één niveau: voor $ 6,99 per maand (nu $ 7,99 per maand) had je toegang tot alle films en shows op de streamingdienst. In 2020 introduceerde Disney+ echter Premier Access. Met deze premium-add-on hebt u toegang tot bepaalde inhoud die achter een betaalmuur is vergrendeld.

Premier Access is tot nu toe gebruikt voor een handvol titels, waaronder Mulan, Raya and the Last Dragon, Cruella, Black Widow en Jungle Cruise. Deze werden op de meeste markten uitgebracht op Disney+ op dezelfde dag als hun bioscooprelease (met uitzondering van Mulan, die alleen werd uitgebracht via Premier Access).

Premier Access-films zijn toegankelijk voor een eenmalige betaling van $ 29,99 in de VS/£ 19,99 in het VK (of een ongeveer gelijkwaardige lokale valuta). Disney+-abonnees moeten niet alleen de eenmalige Premier Access-vergoeding betalen om de film te bekijken, maar ook de maandelijkse abonnementskosten van Disney+.

Je moet beginnen met een abonnement op Disney+. Vervolgens kun je de Disney+ app openen en naar de film navigeren die je wilt bekijken. Eenmaal in de filmlijst zie je de optie om de titel te kopen.

Log in op Disney+ op disneyplus.com Selecteer de film (door te zoeken of vanuit het startscherm) Klik op PREMIER TOEGANG KRIJGEN (knop onder de titel) Bevestig de betaling. U keert terug naar het hoofdscherm en heeft de mogelijkheid om PLAY te selecteren. Klik op SPELEN om de film te streamen met Premier Access!

Opmerking: je kunt Premier Access-films bekijken op elk apparaat dat aan je Disney+-account is gekoppeld.

Premier Access kan zo vaak opnieuw worden bekeken als je wilt, zolang je geabonneerd blijft op Disney+. Doorgaans worden films binnen 91 dagen nadat films beschikbaar zijn gesteld op Disney+ via Premier Access, beschikbaar gemaakt voor iedereen op de service zonder dat hiervoor een extra betaling nodig is.

Cruella werd bijvoorbeeld gelanceerd op Premier Access op 28 mei voor $ 29,99 en werd vervolgens gratis voor alle Disney+-abonnees om te kijken op 27 augustus 2021.

Disney heeft de neiging om Premier Access-films elders aan te bieden aan mensen om te huren. Zo is Jungle Cruise niet alleen beschikbaar op Disney+ als een Premier Access-film, maar kan hij ook gehuurd worden op "geselecteerde platforms" - waaronder van Apple, Google, Roku, Vudu, enz. - voor een vergelijkbare vergoeding.

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen van Disney+ voor meer informatie over Premier Access. Zie onze gids hier voor meer informatie over Disney+.