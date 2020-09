Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney + is van plan om Mulan op 4 september te lanceren. Maar als je de extra $ 30 niet wilt betalen om het te streamen , wacht dan een paar maanden. Disney heeft aangekondigd dat de live-action remake van de klassieke animatie vanaf 4 december gratis zal zijn voor alle Disney + -abonnees .

Een beschrijving op de Disney + -pagina van Mulan onthult dat het voor iedereen beschikbaar zal zijn kort na de lancering van de service, en een pagina met veelgestelde vragen voor Mulan merkt op dat de " Premier Access- aanbieding beschikbaar zal zijn tot 2 november 2020". We weten niet zeker wat er zal gebeuren als je tussen 2 november en 4 december naar Mulan probeert te kijken, maar we hebben contact opgenomen met Disney voor meer details.

Disney kondigde voor het eerst aan dat Mulan exclusief voor Disney + streaming zou zijn tijdens een inkomstengesprek in augustus, toen Disney-CEO Bob Chapek analisten vertelde dat het bedrijf "het belangrijk vond om alternatieve manieren te vinden om [Mulan] tijdig op de markt te brengen". was oorspronkelijk gepland voor een wereldwijde theatrale release, maar de pandemie dwarsboomde die plannen.

"We zijn erg blij dat we Mulan naar onze klantenbasis kunnen brengen die er al heel lang op hebben gewacht - omdat we helaas onze theatrale date verschillende keren hebben moeten verplaatsen", legde Chapek uit tijdens de bellen. Alle landen waar Disney + beschikbaar is, kunnen Mulan in september streamen, maar sommige landen, zoals China, zullen nog steeds in de bioscoop verschijnen.

Zie onze gids hier voor meer informatie over Disney +.

Geschreven door Maggie Tillman.