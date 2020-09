The Mandalorian seizoen 2 verschijnt op Disney + 30 oktober 2020

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney heeft de officiële uitzenddatum voor seizoen 2 van The Mandalorian aangekondigd en je hoeft niet lang te wachten.

Het start op vrijdag 30 oktober 2020 op Disney + in meerdere regios en wordt wekelijks uitgevoerd, net als het eerste seizoen.

We hebben nog niet veel details over het nieuwe seizoen, alleen een Instagram-bericht met het logo en de volgende woorden: "Dit is de dag. Nieuwe afleveringen worden 30 oktober gestreamd op Disney +".

Volgens de geruchtenmolen zal Rosario Dawson (Daredevil, Zombieland: Double Tap) zich bij de cast voegen als Clone Wars-favoriet Ahsoka Tano. Ze zou naar verluidt enkele clips hebben gefilmd voor de aankomende trailer van het nieuwe seizoen.

We weten nog niet wanneer de trailer beschikbaar zal zijn, maar het zal zeker snel zijn nu de officiële releasedatum bekend is.

We weten ook dat Giancarlo Esposito zal terugkeren als hoofdschurk Moff Gideon. Esposito is tegenwoordig een drukke acteur - hij speelt niet alleen in The Mandalorian en Better Call Saul (die zijn rol uit Breaking Bad hernam), maar hij zal ook in de tweede serie van The Boys te zien zijn die op Amazon Prime Video begint aanstaande vrijdag, en is de chef slechterik in de Far Cry 6-videogame.

Geschreven door Rik Henderson.