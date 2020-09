Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Mandalorian werd meteen een groot succes toen het eind 2019 op Disney + werd uitgebracht. Het is een lichtend baken geworden in de Star Wars-fandom, aangezien de recente reeks Disney-geproduceerde Star Wars-films enigszins kritisch is mislukt (hoewel de films nog steeds als doos worden beschouwd). successen op kantoor). De Mandalorian is tot nu toe zelfs genomineerd voor 15 Emmys, waaronder voor Beste dramaserie.

Met al die opwinding rondom de show plant Disney natuurlijk een seizoen twee. Dit is wat we tot nu toe weten over The Mandalorian S2.

Je kunt verwachten dat de meeste van je favorieten - die het eerste seizoen hebben overleefd - terugkeren voor seizoen twee. (Je leeft voort in onze harten Kuill en IG-11).

Dat betekent natuurlijk dat je meer van Pedro Pascals Mandalorian zult zien, evenals The Child, of Baby Yoda zoals hij vaker wordt genoemd. Fans mogen ook verwachten dat ze Cara Dune van Gina Carano en Greef Karga van Carl Weathers verwachten, want Disney heeft bevestigd dat ze allemaal terugkeren.

The Dark Saber was een van de brandende vragen uit de eerste seizoensfinale van The Mandalorian. De unieke lichtzwaard is gemaakt door de eerste Mandalorian Jedi, Tarre Vizsla. Na zijn dood verwierven andere Mandalorians van Vizslas clan het mes en hanteerden het terwijl ze generaties lang over Mandalore regeerden.

De geschiedenis van het sabel gaat terug tot het grootste deel van de Star Wars-mythologie, waarbij zelfs Darth Maul het op een gegeven moment hanteerde. Hoe het in de handen van Moff Gideon terechtkomt, blijft een raadsel. Misschien zien we binnenkort een antwoord, zoals de acteur die Moff Gideon speelde tegen Deadline zei : "Het is een sleutel tot het verleden van Moff Gideon."

Boba Fett werd voor het laatst gezien terwijl hij in de Sarlacc-put viel op Tatooine in Return of the Jedi, maar het lijkt erop dat hij op de een of andere manier ontsnapt is en zal verschijnen in het tweede seizoen van The Mandalorian . Acteur Temuera Morrison zal het personage spelen, beweert Hollywood Reporter. Hij speelde Jango Fett in Attack of the Clones uit 2002.

Als je een fan bent van de animatieserie van Star Wars, heb je waarschijnlijk jaren gewacht op een live-action versie van Anakin Skywalkers Padawan, Ahsoka Tano. Welnu, geruchten wijzen erop dat het personage dit najaar haar debuut maakte in seizoen twee van The Mandalorian on Disney +.

Het personage is oorspronkelijk gemaakt door de schrijver, regisseur en producer van The Mandalorian, Dave Filoni.

Ze heeft een volledig uitgewerkt verhaal in de animatieserie, waarin we haar zien beginnen als een tiener Padawan tot Anakin tijdens The Clone Wars, en als ze ouder is, zien we haar helpen bij het leiden van de strijd tegen het rijk in Rebels. Een van de potentieel meest interessante aspecten van Ahsokas intrede in The Mandalorian is dat ze Yoda kende en misschien wat kennis had om met Mando te delen over waar hij zijn familie kon vinden.

Ahsoka wordt naar verluidt gespeeld door Rosario Dawson, die in verband is gebracht met de rol sinds ze reageerde op een tweet over het spelen van Ahsoka in 2017.

Een ander personage dat is gemaakt tijdens de tijd dat Dave Filoni aan de animatieserie van Star Wars werkte, is Bo Katan, en recente rapporten geven aan dat Katee Sackhoff, die het personage uitte in Star Wars: Rebels, opnieuw is gecast als Bo Katan voor het nieuwe seizoen van The Mandalorian .

In Rebels kreeg Bo Katan de Dark Sabre van Sabine Wren om The Mandalorians te verenigen tegen het Empire. Dus eigenlijk zou ze in staat zijn om de hiaten op te vullen tussen wat er gebeurde tussen The Mandalorians en het Empire, en om ons te laten weten hoe Moff Gideon de Dark Sabre in handen kreeg.

Een deel van wat het eerste seizoen van The Mandalorian zo speciaal maakte, was de wisselende cast van geweldige regisseurs - met als headliner John Favreau. Favreau is weer terug voor seizoen twee om ten minste één aflevering te regisseren. Dave Filoni, Bryce Dallas Howard en Rick Famuyiwa krijgen ook elk een aflevering.

Wat betreft de nieuwe regisseurs voor dit komende seizoen, zullen Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel) en Peyton Reed (Ant-Man en Ant-Man and the Wasp) afleveringen gaan regisseren. Carl Weathers zal dit seizoen ook dubbel dienst doen en een aflevering regisseren.

We hebben dit in detail besproken via het bovenstaande gedeelte, maar hier is een samenvatting van de cast en crewleden die tot nu toe zijn bevestigd voor seizoen twee:

Pedro Pascal - The Mandalorian oftewel Din Djarin

- The Mandalorian oftewel Din Djarin Giancarlo Esposito - Moff Gideon

- Moff Gideon Gina Carano - Cara Dune

- Cara Dune Carl Weathers - Greef Karga

- Greef Karga Baby Yoda - Zelf

Het rapporteren van geruchten over de cast van The Mandalorians is een eigen huisindustrie geworden, waarbij Jamie Lee Curtis en Michael Beihn beiden het onderwerp zijn van onbevestigde berichten over optredens in het tweede seizoen van de show. Maar ons favoriete gerucht is dat Timothy Olyphant de show zal bijwonen als Cobb Vanth , een voormalige slaaf die de sheriff van Tatooine wordt na de val van de Hutts, allemaal met een Mandaloriaans pantser.

Met andere woorden, we hebben het over Deadwood in de ruimte. Hier is een samenvatting van de geruchten dat de cast en crewleden tot dusverre voor seizoen twee van The Mandalorian zijn:

Rosario Dawson - Ahsoka Tano

- Ahsoka Tano Temuera Morrison - Boba Fett

- Boba Fett Katee Sackhoff - Bo Katan

- Bo Katan Timothy Olyphant - Cobb Vanth

- Cobb Vanth Michael Beihn

Jamie Lee Curtis

Vrijdag 30 oktober 2020 op Disney +

The Mandalorian was zon onmiddellijke doorbraakhit dat Disney showrunner Jon Favreau liet beginnen met filmen voor een tweede seizoen kort na de première van het eerste seizoen, dat zijn vruchten afwerpt, aangezien het filmen voor seizoen twee was voltooid voordat het kon worden getroffen door de pandemie van het coronavirus.

In september 2020 kondigde Disney de officiële uitzenddatum aan voor seizoen 2 van The Mandalorian, en je hoeft niet lang te wachten. Het start op vrijdag 30 oktober 2020 op Disney + in meerdere regios en wordt wekelijks uitgevoerd, net als het eerste seizoen. De studio deelde een Instagram-bericht om de releasedatum aan te kondigen - het logo en de volgende woorden: "Dit is de dag. Nieuwe afleveringen worden 30 oktober gestreamd op Disney +".

Disney heeft geen trailer uitgebracht voor seizoen twee.

Dus in plaats daarvan is hier een YouTube-video met elke Baby Yoda-scène uit de eerste vier afleveringen van seizoen één.

