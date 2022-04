Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Thor staat op het punt terug te keren voor een vierde solo in het Marvel Cinematic Universe, met een nieuwe film genaamd Thor: Love and Thunder.

Het is een van de meest verwachte niet-Avengers films ooit, vooral gezien een aantal van de nieuws en geruchten die de ronde hebben gedaan. Hoewel dit MCU-avontuur nog een paar maanden verwijderd is van zijn première in de bioscoop, vond Pocket-lint het een goed moment om alles wat we tot nu toe weten over Love and Thunder op een rijtje te zetten, en te bespreken hoe je de film kunt inhalen voor hij in première gaat en waar en wanneer hij te streamen zal zijn nadat hij in de bioscoop draait.

We houden zelfs onze ogen open voor de eerste trailer zodra die uitkomt en zullen deze gids bijwerken zodra die beschikbaar is.

Een gemeenschappelijk thema met Marvel's comic adaptaties voor de MCU is dat de verhaallijnen meestal verschillen op kleine maar ongelooflijk betekenisvolle manieren. Love and Thunder is volgens de geruchten geïnspireerd of losjes gebaseerd op een reeks Thor comics, geschreven door Jason Aaron, waarin Jane Foster de mantel van Thor overneemt wanneer de originele Thor het vermogen verliest om zijn hamer op te tillen. In de comic vecht Foster ook tegen kanker.

Dus, we zouden een vrouwelijke Thor kunnen zien in Love and Thunder. Er doen nog andere geruchten de ronde over de film, zoals een speculatieve Beta Ray Bill verhaallijn of Valkyrie's mogelijke zoektocht naar een koningin om haar te helpen over Asgard te heersen of misschien een verband met de Guardians of the Galaxy. We hebben al deze geruchten hieronder op een rijtje gezet.

Onthoud dat ze allemaal waar kunnen zijn.

Endgame betekende het einde van een tien jaar durende reis voor de Avengers; het zou ook Hemsworths laatste film worden, volgens berichten over zijn filmcontract. Dit deed ons afvragen of hij het personage ooit nog zou spelen. Er werd echter een vierde Thor-film aangekondigd als onderdeel van Marvel's "Phase Four"-plannen, met een bevestiging dat Hemsworth zal terugkeren als de Noorse God.

Bekijk deze post op Instagram Een bericht gedeeld door Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Hemsworth heeft zelfs foto's gepost van zichzelf terwijl hij Thor speelt op de set.

Samen met Hemsworth's Thor, zal Tessa Thompson's Valkyrie terugkeren, met een potentieel plot dat draait om haar zoektocht naar een koningin om Asgard te helpen regeren.

Nieuwe foto van Tessa Thompson bts van Thor: Love and Thunder pic.twitter.com/WABXtp2knL- ɱarvel archives+ (@marvelarchives_) January 3, 2022

Thompson liet zich ook ontvallen dat een opzet van Love and Thunder zelfs ruimte haaien bevatte.

Er is nog een grote ster uit de vorige Thor films die naar verluidt terugkeert... Natalie Portman, maar ze gaat van Thor's love interest naar de God van de Donder zelf. We zouden het je vergeven als je dacht dat je haar niet meer in Marvel-films zou zien. Portman speelde Jane Foster in de eerste twee Thor films, maar stopte met haar optreden na The Dark World in 2013. Thor had het er zelfs over dat de twee uit elkaar gingen in Avengers: Endgame.

#Thor regisseur Taika Waititi legt uit hoe hij Natalie Portman zover kreeg om terug te keren in de MCU #D23 #ThorLoveAndThunder https://t.co/x7MfH5gbUM pic.twitter.com/Sl8GZWeTS0- Variety (@Variety) August 24, 2019

Toen Marvel echter Love and Thunder aankondigde op Comicon in 2019, onthulde de regisseur van de film, Taiki Waititi, dat Portman's personage terugkomt en Mjolnir hanteert als de vrouwelijke versie van Thor.

Daily Mail onthulde dat Christian Bale de schurk zal spelen die bekend staat als Gorr the God Butcher. De acteur werd gespot op de set voor extra fotografie in Malibu, Californië, uitgedost in een volledig witte mantel met zijn gezicht bedekt met witte verf voor de opnames. Bale's personage is een alien die afkomstig is van een planeet geteisterd door milieurampen en wiens gebeden aan de goden onbeantwoord blijven.

De eerste blik op Christian Bale als Gorr de God Butcher in Thor: Love and Thunder!



Filmen is hervat in Malibu



(via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ- Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) August 4, 2021

Oh, er is nog een ander bevestigd personage die het waard is om te weten: Korg. Taika Waititi zal terugkeren om de vriend van Thor in te spreken. Hij zal de film ook schrijven en regisseren.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Vergeet niet dat hij Ragnarok regisseerde, dat volgens velen een van de beste en meest humoristische Thor-films is.

We bespraken dit in detail via de sectie hierboven, maar hier is een overzicht van de belangrijkste castleden die tot nu toe bevestigd zijn voor Love and Thunder:

Chris Hemsworth - Keert terug om Thor te spelen

Natalie Portman - Keert terug als Jane Foster

Tessa Thompson - Terugkomend als Valkyrie

Christian Bale - Gorr de God Slager

Taika Waititi - Keert terug als Korg en zal schrijven en regisseren

De volgende castleden zullen naar verluidt ook in de film te zien zijn:

Chris Pratt - Star-Lord/Peter Quill

Jaimie Alexander - Sif

Pom Klementieff - Mantis

Dave Bautista - Drax de Vernietiger

Karen Gillan - Nebula

Sean Gunn - Kraglin Obfonteri

Jeff Goldblum - Grootmeester

Vin Diesel - De stem van Groot

Matt Damon - Asgardiaanse acteur Loki

Sam Neill - Asgardisch Acteur Odin

Luke Hemsworth - Asgardisch acteur Thor

Melissa McCarthy - Asgardische acteur Hela

Russell Crowe - Zeus

Ben Falcone - TBC

Jenny Morris - TBC

Simon Russell Beale - TBC

Thor: Love and Thunder komt uit op 8 juli 2022. De film zou oorspronkelijk in februari en vervolgens in mei in de bioscoop verschijnen, maar werd meerdere keren uitgesteld vanwege de aanhoudende pandemie.

Marvel heeft nog geen streaming releasedatum aangekondigd voor de VS en het VK, maar men kan ervan uitgaan dat de film op Disney+ uitkomt nadat het 45-dagen-bioscoopvenster sluit. De meeste andere MCU-films zijn ook op Disney+ te zien.

squirrel_widget_187869

Er zijn nog steeds geen trailers voor de volgende Thor film, verbazingwekkend. Pocket-lint zal deze gids bijwerken zodra er een beschikbaar is.

Om voorbereid te zijn op Love and Thunder, moet je minimaal de vorige Thor-afleveringen kijken. Dat zijn Thor (2011), Thor: The Dark World (2013), en Thor: Ragnarok (2017).

Bekijk die films, en je zult een goed begrip hebben van wat er in de nieuwe film gebeurt. Maar omdat je nog maanden hebt voordat Love and Thunder in première gaat in de bioscopen, kun je misschien overwegen om alle films en shows in het Marvel Cinematic Universe te bekijken. Het is veel, we weten het. Maar Pocket-lint heeft hier toevallig een keurige kijkwijzer die in detail beschrijft hoe je alles chronologisch kunt bekijken.

Bekijk onze gids over aankomende Marvel films, Marvel post-credit scènes, plus hoe je elke Marvel film in chronologische volgorde kunt bekijken.

Wat is het beste streamingapparaat voor uw tv? Onze topaanbeveling is de Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ook uitstekend zijn de Google Chromecast met Google TV, de Roku Express 4K, de Apple TV 4K en de Amazon Fire TV Stick.

Geschreven door Maggie Tillman.