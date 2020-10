Disney-kinderkanalen nu exclusief op Disney + in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney + is nu de exclusieve thuisbasis van Disney Channel, Disney Junior en Disney XD in het VK, met alle series en shows alleen beschikbaar via de streamingdienst.

De kanalen zijn niet langer beschikbaar op de Britse tv, via Sky , Virgin Media , Now TV of een andere tv-dienst.

In plaats daarvan kunnen alle inhoud en shows, zoals Doc McStuffins, Elena of Avalor en Descendents, op aanvraag worden gestreamd via Disney + .

"Disney + is de nieuwe thuisbasis van alle Disney Channel-shows en films in het VK. We voegen honderden afleveringen van populaire, gezinsvriendelijke series toe om onderweg van te genieten", aldus Luke Bradley-Jones, algemeen manager van de streamingdienst.

Algemeen wordt aangenomen dat de sluiting van de kanalen te wijten was aan het uitblijven van deals voor nieuwe distributieovereenkomsten tussen Disney en Sky, Virgin TV, enz.

Dat mag echter geen gevolgen hebben voor andere landen en markten: "The Walt Disney Company blijft toegewijd aan onze activiteiten voor kinderkanalen en blijft distributieovereenkomsten voor Disney-kanalen uitvoeren in veel markten waar Disney + ook beschikbaar is, met als doel onze fans meerdere toegangspunten tot onze verhalen, zei hij in juni 2020.

Disney + kost £ 5,99 per maand in het VK.

Geschreven door Rik Henderson.