(Pocket-lint) - Er zijn meer dan 45 scènes na de aftiteling verborgen als paaseieren aan het einde van alle films en zelfs shows in het Marvel Cinematic Universe . Sommige zijn bedoeld om fans nog een laatste keer te laten lachen, maar veel van hen bevatten belangrijke informatie die de meer dan 20 films en shows samenbrengt, terwijl ze fans ook iets geven om op te kauwen terwijl ze zich afvragen waar het universum vervolgens naartoe gaat.

Je hebt ze misschien gemist als je naar de badkamer rende of de tv uitzette zodra je de aftiteling zag rollen. Of misschien heb je ze gevangen maar heb je de referenties gemist of wil je meer weten. Hoe dan ook, we hebben alle scènes na de aftiteling hieronder vermeld, zodat je ze gemakkelijk allemaal kunt bekijken, compleet met links naar Disney+. We hebben ook wat context gegeven om u te helpen de MCU-tijdlijn te begrijpen.

Volg onze gids hieronder om meer te weten te komen over alle scènes met de aftiteling van de MCU (ook bekend als scènes met de aftiteling). Onderaan vind je een spoilervrije versie met links naar de daadwerkelijke scènes als je ze wilt bekijken.

LET OP: ER ZIJN SPOILERS HIERONDER.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar te vinden: Einde van de tegoeden

In deze scène aan het einde van de aftiteling van Iron Man zien we Tony Stark (Robert Downey Jr), die - nadat hij zijn identiteit als Iron Man heeft onthuld - terugkeert naar huis om Nick Fury (Samuel L Jackson) te vinden die wacht om toe te geven dat Iron Man is niet de enige superheld ter wereld. Bestonden er scènes na de aftiteling voordat Marvel eind 2008 een preview van een heel filmisch universum achterliet?

Bekijk het: Amazon Prime Video en Netflix

Amazon Prime Video en Netflix Waar te vinden: Voor de aftiteling

Voordat de aftiteling aan het eind van 2008 The Incredible Hulk uitkwam, gaf Marvel ons nog een kijkje in de toekomst van de Avengers; we zien Tony Stark (Robert Downey Jr) generaal Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt) benaderen in een bar om hem te informeren dat er een team wordt samengesteld.

Deze scène is bijzonder interessant voor de toekomst van de MCU, aangezien Ross verschijnt op de begrafenis van Tony Stark in de film Avengers: Endgame en ook in Black Widow zal verschijnen. Er doen ook geruchten de ronde over een verschijning in de komende Falcon and the Winter Soldier Disney+ serie en mogelijk zelfs een Thunderbolts-team in de toekomst.

Deze film is momenteel niet beschikbaar op Disney+, maar dat is niet verwonderlijk, aangezien Marvel wil dat je het toch vergeet.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar te vinden: Einde van de tegoeden

Deze scène na de aftiteling is niets anders dan een regelrechte teaser voor Thor, die een jaar na de première van Iron Man 2 uitkwam. De scène toont Shield Agent Phil Coulson (Clark Gregg) die aankomt in een woestijn in New Mexico voordat het schot afloopt om Thors Hammer te onthullen in het midden van een krater.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar te vinden: Einde tegoed

Dit is weer een scène na de aftiteling die een toekomstige MCU-film plaagt. Het geeft een voorproefje van gebeurtenissen in de eerste Avengers-film; we zien Nick Fury Erik Selvig (Stellan Skarsgard) verwelkomen in een Shield-faciliteit, zodat hij de Tesseract kan gaan bestuderen. Selvig staat echter onder controle van Loki (Tom Hiddleston).

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar te vinden: Einde tegoed

In deze scène aan het einde van de aftiteling zien we een verdere voorafschaduwing van de eerste Avengers-film, die een jaar later zou komen. Steve Rodgers (Chris Evans) doet zijn gebruikelijke training van het opblazen van bokszakken met zijn vuisten wanneer Nick Fury verschijnt en om hulp vraagt bij het redden van de wereld.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

The Avengers is onze eerste film met twee scènes. We zien ze zodra de credits rollen.

De eerste scène vindt halverwege plaats en introduceert de gekke titaan, Thanos (Josh Brolin). We zien hem leren van Lokis nederlaag door toedoen van de Avengers. De tweede scène is een van Marvels bekendere scènes na de aftiteling: de uitgeputte Avengers, na het verdedigen van New York en het verslaan van een gigantisch binnenvallend buitenaards leger, komen samen voor een "Shawarma", of een hapje te eten.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar te vinden: Einde tegoed

In deze scène aan het einde van de aftiteling zien we Tony Stark (Robert Downey Jr) de gebeurtenissen in de film vertellen aan Bruce Banner (Mark Ruffalo), die in slaap is gevallen. Terwijl dit wordt gespeeld om te lachen, laat Tony Stark, die met Bruce zit voor een geïmproviseerde therapiesessie, hem worstelen met de zorg dat hij niet iedereen kan redden, wat ertoe leidt dat hij Ultron creëert.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

The Dark World geeft ons aan het einde nog twee scènes. De eerste sluit aan op de toekomst van de Infinity Stones, aangezien we Thors landgenoten, Sif (Jaime Alexander) en Volstagg (Ray Stevenson), de Aether aan The Collector (Benicio Del Toro) zien geven.

In de tweede scène, aan het einde van de aftiteling, keert Thor (Chris Hemsworth) terug naar Jane Foster (Natalie Portman), en de twee delen een liefdevolle omhelzing. Een tijdje leek het erop dat dit het hoogtepunt was van de Thor/Jane Foster-relatie, aangezien Portman niet meer in de film verscheen, en later, in Endgame, verwijst Thor naar een schijnbare breuk. Echter, Portman keert terug voor Thor: Love and Thunder.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

Weer een dubbele eindscène, leuk.

De eerste is een voorbode van Avengers: Age of Ultron. We zien Wolfgang Von Strucker (Thomas Kretschmann) Lokis scepter/geeststeen bestuderen. Hij wendt zich tot twee overlevenden van tests met de scepter: Quiksilver (Aaron Taylor-Johnson) en Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

De tweede scène bevindt zich helemaal aan het einde van de aftiteling en ziet de Winter Soldier (Sebastian Stan) een tentoonstelling met Captain America-thema in een museum binnensluipen, waar hij vervolgens een deel van de tentoonstelling opmerkt dat is gewijd aan zijn vorige leven.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Voor de aftiteling en aan het einde van de aftiteling

De eerste Guardians of the Galaxy heeft twee scènes na de aftiteling, en beide passen goed bij de grappige inslag van de film.

De eerste scène is voor de aftiteling en ziet nu Baby Groot (Vin Diesel) dansen terwijl Drax (Dave Bautista) zijn messen slijpt. In de tweede scène zit The Collector (Benicio Del Toro) tussen de ruïnes van zijn verzameling voordat de Russische ruimtehond Cosmos komt en zijn gezicht likt, wat Howard de Eend walgt.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar te vinden: Halverwege de credits

In deze scène is te zien hoe Thanos (Josh Brolin) de Infinity Gauntlet omdoet voordat hij zegt: "Prima, ik doe het zelf", terwijl hij vervolgens op pad gaat om alle Infinity-stenen te bemachtigen en een laatste confrontatie met de Avengers aan te gaan. Op dit moment wordt Thanos de belangrijkste antagonist van het universum.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

Hier is nog een dubbele postcredits-reeks van Marvel aan het einde van Ant-Man, waarbij elke scène een voorafschaduwing is van een toekomstige MCU-film.

In de eerste scène onthult Hank Pym (Michael Douglas) een prototype Wasp-pak aan zijn dochter Hope (Evangeline Lilly), een verwijzing naar het vervolg op Ant-Man en The Wasp. De tweede scène toont een fragment uit Captain America: Civil War, waarin we zien dat Steve Rodgers (Chris Evans) en Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) Bucky Barnes (Sebastian Stan) hebben gevangengenomen en bespreken wat ze met hem moeten doen.

Sam zegt dan dat hij een man kent die misschien kan helpen, verwijzend naar zijn ontmoeting met Ant-Man (Paul Rudd).

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

Er zijn twee eindscènes in Captain America: Civil War. De eerste ziet Steve Rodgers (Chris Evans) in Wakanda, waar hij ziet hoe Bucky (Sebastian Stan) in cryogene slaap gaat terwijl de Wakandans een manier ontdekken om zijn mentale programmering ongedaan te maken. Hij ontmoet dan TChalla (Chadwick Boseman), die hem meedeelt dat hij zo lang als nodig is in Wakanda kan blijven.

De tweede scène toont Peter Parker (Tom Holland) die terugkeert naar Queens. Zijn tante May (Marisa Tomei) informeert naar een nieuw blauw oog uit zijn tijd met Tony Stark. Aan het einde inspecteert hij zijn web-slinger en ontdekt dat Tony het heeft aangepast zodat het een Spider-Man-symbool uitzendt.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

Doctor Strange heeft ook twee scènes na de aftiteling. De eerste is een scène uit Thor: Ragnarok; Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) vraagt waarom Thor Loki naar de aarde heeft gebracht, voordat de twee tot een akkoord komen dat Doctor Strange hen zal helpen als ze onmiddellijk terugkeren naar Asgard.

In de tweede scène valt Stranges voormalige bondgenoot Mordo (Chiwetel Ejiofor) Jonathan Pangborn (Benjamin Bratt) aan, die eerder Strange had geholpen. Mordo maakt duidelijk dat hij is een toekomstige bedreiging wanneer hij tovenaars zoals Doctor Strange beschrijft als het grootste probleem met de wereld.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar vind je ze: Waar vind je ze: Er zijn er vijf in de hele aftiteling

Guardians of the Galaxy Vol II zette de standaard voor scènes na de aftiteling met vijf - drie meer dan welke andere MCU-film dan ook. Natuurlijk zijn de meeste gewoon grappige sketches, zoals Stan Lee die met de Watchers praat, Starlord (Chris Pratt) die te maken heeft met een tiener Groot, en Kraglin (Sean Gunn) die Drax per ongeluk met Yondus pijl neersteekt. De andere twee scènes zijn plagen die nog niet zijn afbetaald.

Yondus offer, Stakar Ogord (Sylvester Stallone) brengt zijn oude team weer bij elkaar waar Yondu in het verleden deel van uitmaakte. Of dit team nu terugkomt in de volgende Guardians of the Galaxy of in een Disney+ spin-off terechtkomt, we zullen moeten afwachten.

De andere scène toont Ayesha (Elizabeth Debicki), leider van de Soeverein, die onthult dat ze een wezen aan het creëren is dat in staat is om de Guardians of the Galaxy te doden. Ze heeft hem Adam genoemd, wat een verwijzing is naar het Marvel Comics-personage Adam Warlock.

Bekijk het: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

Er zijn twee scènes in Homecoming. De eerste toont Adrian Toomes (Michael Keaton) die in de gevangenis wordt benaderd over de identiteit van Spider-Man, maar Toomes weigert te onthullen wat hij weet. De tweede scène komt aan het einde van de aftiteling; Chris Evans Captain America filmt een PSA over het belang van geduld voordat hij jou en het publiek laat weten dat jullie allemaal op niets hebben gewacht.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

De eerste extra scène in Thor: Ragnarok toont de verzoende Thor en Loki die plannen bespreken voor de toekomst van het Asgardiaanse volk wanneer een groot ruimteschip net buiten hun eigen ruimteschip verschijnt. We leren later natuurlijk in Avengers: Infinity War dat het schip van Thanos is.

De tweede scène komt aan het einde van de aftiteling en ziet de grootmeester (Jeff Goldblum) omgaan met de gevolgen van de revolutie op Sakaar.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

De eerste van twee extra scènes in Black Panther toont TChalla (Chadwick Boseman) die aan de VN onthult dat Wakanda een technologische supermacht is en belooft de wereld te helpen. De tweede scène laat zien dat Bucky Barnes (Sebastian Stan) is ontwaakt en lijkt te zijn hersteld van zijn mentale programmering. Hij krijgt bezoek van Shuri (Letitia Wright), die hem vertelt dat hij veel in te halen heeft.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar te vinden: Einde tegoed

Avengers: Infinity War heeft slechts één extra scène en het is een voorbode van Nick Furys relatie met Captain Marvel (Brie Larson) en haar uiteindelijke terugkeer naar de aarde na de Snap. Terwijl de effecten van de Snap om hem heen zich ontvouwen, stuurt Nick Fury (Samuel L Jackson) een bericht naar een onbekende persoon via een supergeladen pieper. En dan vervaagt hij tot stof.

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

Bekijk het: Disney+

Disney+ Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

Er zijn twee scènes na de aftiteling in Captain Marvel uit 2019, waarvan er één een preview is van Avengers: Endgame. Terwijl een groep Avengers de pager bespreekt die is gevonden waar Fury uiteenviel, verschijnt Captain Marvel (Brie Larson) in de kamer en eist te weten wat er met Fury is gebeurd.

De andere scène legt uit hoe Fury de Tesseract terugkreeg van Goose the Cat.

Kijk de film: Disney+

Disney+ Waar te vinden: Nvt

Dus de grootste MCU-film van allemaal bevatte geen scène na de aftiteling, maar er is een kleine terugroepactie die diehard fans misschien hebben opgepikt terwijl ze door de aftiteling wachtten. Terwijl de aftiteling begint af te lopen, hoor je het geluid van Tony Stark die ijzer in vorm slaat voor zijn eerste pak.

Bekijk het: Amazon Prime-video

Amazon Prime-video Waar ze te vinden zijn: Halverwege de aftiteling en het einde van de aftiteling

Spider-Man: Far From Home had twee van de meest ingrijpende scènes na de aftiteling tot nu toe. In de eerste scène zien we Peter Parker (Tom Holland) en MJ (Zendaya) eindigen met webslingeren door de stad wanneer er nieuws op een nabijgelegen tv komt. J Jonah Jameson (JK Simmons) zendt een gemanipuleerde video uit waarin Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) zijn eigen acties op Spider-Man speldt en de ware identiteit van de held onthult.

In de laatste extra scène zien we Nick Fury (Samuel L Jackson) en Maria Hill (Cobie Smulders) eigenlijk de vormveranderende Skrulls, Talos (Ben Mendelsohn) en Soren (Sharon Blynn), en ze noemen de echte Nick Fury, die momenteel aan boord is van een Skrull-schip in de verre ruimte.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find them: Mid-way through the credits

There are two post-credits scenes in the season finale of WandaVision. The first sees Monica Rambeau (Teyonah Paris) in the aftermath of Wanda leaving Westview, where she is approached by a Skrull who says she was sent by her old friend, Carol Danvers.

The other sees Wanda Maximoff living a reclusive life in a wooded location as she studies Agatha Harkness' books of magic and she begins to hear her children cry out. Marvel updated this ending after the finale aired, and you can now see an astral form of Doctor Strange approaching Wanda's cabin, teasing both characters' future in The Multiverse of Madness.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: Mid-way through the credits

The Falcon and The Winter Soldier's season finale features only one post-credits scene. It sees Sharon Carter (Emily VanCamp) receiving a pardon from the US government and the opportunity to return to her old job. As she leaves the courthouse, she calls one of her former contacts and says that she now has direct access to US technology and weapons.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: End of credits

The Loki season finale features a very small post-credits scene that sees a TVA file stamped with the message, "Loki will return in Season 2."

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: End of credits

The post-credits scene of Black Widow sees Florence Pugh's Yelena Belova at the grave of her sister, Natasha Romanoff following her death in Avengers: Endgame. While there, she's approached by Julia Louis-Dreyfus's Valentina Allegra de Fontaine with a proposition to go after the person responsible for Natasha's death, and then Valentina shows her a picture of Hawkeye.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: Mid-way through the credits

The season finale of What If featured a post-credits scene that sees Peggy Carter (Hayley Atwell) return to her own timeline. Once there, Black Widow defeats Batroc, and then Peggy arrives and they discover the Hydra Stomper armour that Steve Rogers used to fight alongside Peggy. Before the scene ends, Natasha reveals that there's someone inside the armour.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find them: Mid-way through the credits and end of credits

Shang Chi features two post-credits scenes.

The first shows Shang-Chi (Simu Liu) and Katy (Awkwafina) meeting with Wong, Bruce Banner, and Carol Danvers. It's revealed that Shang Chi's 10 rings are sending some type of message out. The second scene reveals Shang Chi's sister Xialing (Meng'er Zhang) has become the new leader of their father's criminal organization, the Ten Rings, as she's flanked by Razor Fist (Florian Munteanu) and Jon-Jon (Ronny Chieng).

Watch it: Disney+ on 12 January 2022

Disney+ on 12 January 2022 Where to find them: End of credits

Eternals also features two post-credits scenes.

The first sees Makari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan), and Thena (Angelina Jolie) drifting through space before they are found by Eros (Harry Styles), the brother of Thanos, and his friend Pip (Patton Oswalt). Eros then reveals that he knows where the Eternals' other friends are.

The other scene sees Dane Whitman (Kit Harrington) discover the ancient sword that will turn him into the Black Knight.

Watch it: Netflix

Netflix Where to find them:End of credits

Venom’s post-credits scene sees Tom Hardy’s Eddie Brock venture to a prison in order to conduct an interview with a serial killer named Cletus Kassidy, who comic book fans will recognize as the villain Carnage.

Watch it: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Where to find them:End of credits

The Venom sequel has a post-credits scene that sees Tom Hardy’s Eddie Brock on vacation with the Venom symbiote when a gold light passes over them leaving them in a totally new room. Then a news bulletin appears on the TV covering the revelation of Spider-Man’s identity from the Spider-Man: Far From Home post-credits scene.

Hier is een compilatie van alle eindscènes van de Marvel-film, maar zonder spoiler:

Dan vind je misschien onze andere kijkgidsen voor het bestellen van films leuk:

We hebben ook deze geruchten over aankomende films:

