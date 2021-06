Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney+ abonnees hebben de keuze om 19 seizoenen van The Simpsons te kijken in de originele 4:3 beeldverhouding, of de geremasterde 16:9 beeldverhouding.

Toen de videostreamingservice voor het eerst werd gelanceerd, was de animatieshow van The Simpsons alleen beschikbaar om te bekijken in een geremasterde beeldverhouding van 16: 9. Dit elimineerde letterlijk enkele visuele grappen, omdat delen van de boven- of onderkant van het frame niet langer zichtbaar waren. Daarom bracht Disney, na klachten, de show opnieuw uit in 4:3, zodat iedereen de show kon bekijken zoals deze voor het eerst werd uitgezonden.

Hier leest u hoe u kunt selecteren welke versie van The Simpsons u wilt bekijken.

Om The Simpsons in de originele 4:3-beeldverhouding te bekijken, moet je de geremasterde beeldverhouding uitschakelen, aangezien dit de standaardinstelling is op Disney+ voor The Simpsons. Volg gewoon deze stappen:

Open Disney+ op je apparaat Ga naar de Simpsons-pagina. (Gebruik je een webbrowser? Volg dan deze link .) Selecteer het tabblad Details. Zoek naar een "Remastered Aspect Ratio"-schakelaar. Als deze schakelaar is uitgeschakeld, krijg je The Simpsons geformatteerd naar 4:3.

De geremasterde beeldverhouding voor The Simpsons is de standaardinstelling op Disney+. Maar als het voor u uit staat, volgt u deze stappen om het in te schakelen:

Open Disney+ op je apparaat Ga naar de Simpsons-pagina. (Gebruik je een webbrowser? Volg dan deze link .) Selecteer het tabblad Details. Zoek naar een "Remastered Aspect Ratio"-schakelaar. Als deze schakelaar is ingeschakeld, krijg je The Simpsons geformatteerd naar 16:9.

De schakelaar voor de beeldverhouding zou beschikbaar moeten zijn op alle apparaten die Disney+ ondersteunen. Houd er rekening mee dat The Simpsons tijdens het 20e seizoen naar een breedbeeldformaat en high definition is gegaan, wat betekent dat alle afleveringen daarna alleen beschikbaar zijn om in 16:9 te bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.