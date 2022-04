Hoe krijg ik Disney Plus op Sky Q

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je Sky Q hebt en je bent naar dit artikel gekomen, vraag je je waarschijnlijk af hoe je Disney+ erop kunt krijgen en hoe je Disney-films, zoals The Mandalorian en tv-programma's, zoals Grey's Anatomy, kunt bekijken.

Disney+ is beschikbaar op Sky Q via de Disney+ app en dit is hoe je er bij kunt komen.

De Disney+-app is beschikbaar in het gedeelte Apps van het Sky Q-menu. Misschien zie je hem in de sectie Uitgelichte Apps, zo niet scroll dan naar beneden totdat je hem vindt en meld je aan.

Om de Apps sectie te vinden, klik op de Home knop op je Sky afstandsbediening. Druk op het tabblad Home in het menu aan de linkerkant op de pijl naar rechts en op de pijl naar beneden. De Apps sectie bevindt zich onder je Opnames, en de Verder Kijken sectie.

Ja. Disney+ is beschikbaar op Sky Q als een volledig geïntegreerde service zoals Netflix, maar je kunt je ook apart abonneren op de service.

Als je een abonnement neemt via Sky, worden de Disney+-programma's naast Sky (en Netflix als je een abonnement hebt via Sky) weergegeven in de programmagids (EPG). Als je een apart abonnement neemt, verschijnen Disney+ shows niet naast Sky shows of reccomendations, maar heb je nog steeds toegang tot de volledige service via de Disney+ app.

NOW heeft de speciale Disney+ app en deze is beschikbaar via de NOW app store.

Je moet je aanmelden voor de Disney+ service via Disney en net als Netflix is Disney+ niet inbegrepen in een van de passen van NOW.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Britta O'Boyle.