(Pocket-lint) - Toen Marvel in 2019 Endgame uitbracht, kwam er een einde aan enkele van de machtigste helden van de aarde en diende het als een finale voor de eerste paar fasen van het Marvel Cinematic Universe, ook bekend als de Infinity Saga.

Maar de MCU gaat door.

Hoe moeilijk het ook is om je een MCU voor te stellen zonder de superhelden waar we de afgelopen tien jaar van meer dan 20 blockbusters van zijn gaan houden, het is geruststellend om te weten dat het universum nog niet klaar is. Dat leidt tot de vraag: wat nu? Nou, Marvel brengt een lawine van nieuwe series en films uit. De studio heeft een roadmap onthuld van 23 series of films die ze de komende jaren wil uitbrengen. Ter referentie: er zijn 23 films gemaakt sinds de start van de MCU in 2008.

Hier is dan alles wat u moet weten over wat de toekomst biedt voor de MCU. We hebben ook details toegevoegd over aanvullende films, zoals de aankomende Morbius-film die deel uitmaakt van Sonys Spider-Man Universe.

Als je de spoilervrije versie van deze gids wilt, scrol dan naar beneden, waar we in één oogopslag lijstversies hebben toegevoegd die je kunt doorbladeren.

LET OP: ER ZIJN SPOILERS HIERONDER.

Releasedatum: 24 november 2021 (op Disney+)

In de laatste Disney+ show aangekondigd van Disney op San Diego Comic-Con 2019 zal Jeremy Renner terugkeren als Clint Barton (ook bekend als Hawkeye).

In de serie zal de scherpschutter een nieuwe vrouwelijke Hawkeye trainen, genaamd Kate Bishop, gespeeld door Hailee Steinfeld. Verwacht dat het in Clint duikt die onverwacht zijn familie terugkrijgt na de vijf jaar na de snap als een moorddadige burgerwacht. Disney heeft onlangs ook de eerste trailer voor de serie uitgebracht, evenals de officiële releasedatum. Het grootste voordeel van de trailer is dat de show tijdens de kerstperiode in de MCU zal plaatsvinden.

Releasedatum: 5 november 2021

De Eeuwigen zijn een uitloper van de mensheid en in feite onsterfelijk, en ze hebben elk verschillende soorten krachten.

Afhankelijk van de stripreeks die je aan het lezen bent, kunnen de personages worden vernietigd tot het punt dat er niets anders dan moleculen overblijven, en toch kunnen ze zich nog steeds regenereren. Ze waren de oorspronkelijke beschermers van de aarde en strijden vaak met de Deviants, die vergelijkbare krachten hebben als de Eeuwigen.

Marvel heeft onlangs de eerste trailer voor Eternals onthuld. Actrice Angelina Jolie is gehecht aan de ster als de krijger Thena, met Kumail Nanjiani, Selma Hayek en Richard Madden naast haar. En Kit Harrington speelt de rol van de zwaardzwaaiende Black Knight. De film wordt ook geregisseerd door Chloe Zhao, die net vier Oscars heeft gewonnen voor haar vorige film, Nomadland, waaronder die voor Beste Film en Beste Regisseur.

Releasedatum: 17 december 2021

De derde Tom Holland Spider-Man-film wordt een doozy.

Dr. Strange, gespeeld door Benedict Cumberbatch, is terug, en misschien nog spannender is het nieuws dat Toby Maguire en Andrew Garfield hun eigen versies van Peter Parker opnieuw zullen spelen, met een mogelijke live-action versie van de populaire animatiefilm Into The Spiderverse. . We weten ook uit de trailer dat er schurken uit eerdere Spiderman-films zullen verschijnen. De trailer heeft ons Alfred Molinas Otto Octavius gegeven , een hint naar Willem Dafoes Green Goblin, terwijl geruchten suggereren dat we ook Jamie Foxx Electro te zien zullen krijgen.

Releasedatum: 2022 (op Disney+)

Disney heeft aangekondigd dat Ms Marvel zal worden gemaakt in een live-action show voor Disney+. Het personage wordt gespeeld door Iman Vellani.

De echte naam van mevrouw Marvel is Kamala Khan en het personage debuteerde in 2013 als een moslim Pakistaans-Amerikaan uit New Jersey. Ze verscheen voor het eerst in de strips en is in de korte tijd sinds haar oprichting een van de grootste successen voor Marvel Comics geworden. Kevin Feige kondigde aan dat de serie in 2022 zal debuteren.

Nog beter nieuws is echter dat Marvel al heeft aangekondigd dat Vellanis Kamala Khan zal verschijnen in het aankomende Captain Marvel-vervolg, The Marvels.

Releasedatum: 6 mei 2022

Chris Hemsworth is gepland om terug te keren als de God van de Donder voor de vierde Thor-film, maar deze keer zal hij niet de enige Thor zijn. Hij zal Mjolnir delen met zijn voormalige liefdesbelang, Jane Foster, gespeeld door Natalie Portman.

Na het succes van Thor: Ragnarok keert Taika Waititi terug om te regisseren, en Tessa Thompson keert ook terug als Valkyrie, de koningin van Asgard. Russell Crowe zal ook zijn debuut maken als de MCU-versie van Zeus. Christian Bale zal schitteren als de schurk, Gorr the God Butcher, een buitenaardse man die zijn familie heeft verloren en een verschrikkelijk wapen vindt dat hij gebruikt om wraak te nemen op alle goden in het universum.

Er zijn ook nieuwe geruchten dat Henry Cavill zijn MCU-debuut zal maken in deze film nadat hij als Superman in de DCEU-films heeft gespeeld.

Releasedatum: 25 maart 2022

Het vervolg op Benedict Cumberbatchs Doctor Stephen Strange werd bevestigd op San Diego Comic-Con 2019, met de verrassing dat Elisabeth Olsens Wanda Maximoff Doctor Strange zal helpen. Het gerucht gaat dat de plot voor de aankomende film zich concentreert rond iets dat gebeurt in het Marvel-universum, misschien gestart door Loki in zijn nieuwe serie, wat zal leiden tot alternatieve universums die op destructieve manieren samensmelten, en Doctor Strange zal vermoedelijk de situatie moeten oplossen.

Interessant is dat Marvel de postcredits-scene van WandaVision recentelijk stiekem heeft veranderd.

De verandering voegt een doorschijnende figuur toe die naar beneden lijkt te zweven naar de cabine waar Wanda magie beoefent. De toevoeging van het thema van Doctor Strange is een goed teken dat het in feite de opperste tovenaar is die naar beneden gaat om met de Scarlet Witch te praten. Interessant is dat deze wijziging werd aangebracht rond dezelfde tijd dat een aflevering van Loki in première ging waarin de tijdlijn werd gebombardeerd door een Loki-variant. Zou dat de gebeurtenis kunnen zijn die leidt tot het Multiversum of Madness? Nieuwsgierig, toch?

Releasedatum : 8 juli 2022

De originele Black Panther is de best scorende solofilm in de MCU, met alleen de Avengers-films bovenaan. Het langverwachte vervolg zal naar verwachting in de wijdere wereld van Wakanda duiken, aangezien Marvel heeft aangekondigd dat het het personage van Chadwick Boseman niet zal herschikken na zijn tragische dood.

De nieuwe titel, Wakanda Forever, wijst erop dat er ook een bredere focus op het land is. Er is ook gespeculeerd over wie de nieuwe leider van Wakanda zou kunnen zijn, waarbij acteurs uit de vorige film zoals Lupita Nyongos Nakia, Letitia Wrights Shuri en Wintson Dukes Mbaku allemaal voor de rol zweefden.

Releasedatum: 11 november 2022

We kennen nu de titel van het vervolg van Captain Marvel, The Marvels, dat een team-up, op vrouwen gericht team plaagt onder leiding van Brie Larsons Carol Danvers, ook bekend als Captain Marvel. De eerste Captain Marvel-film speelt zich af in 1995, en we weten niet wat het personage van Brie Larson tussen dat moment en haar verschijning in Endgame heeft uitgespookt, maar uit de toevoeging van Iman Vellanis Kamala Khan kunnen we veilig zeggen wie haar debuut in de Disney+ serie Ms Marvel, en Teyonah Parris Monica Rambea, die onlangs werd opgestart in WandaVision, dat de film zich zou moeten afspelen in wat doorgaat als de moderne tijd voor de MCU.

Er is ook de credits-scène van Far From Home. Het kenmerkte Nick Fury aan boord van een ruimteschip met de Skrulls uit de eerste Captain Marvel-film. Dit kan worden gekoppeld aan de volgende Captain Marvel-functie.

Releasedatum: 5 mei 2023

Deze derde Guardians-film was oorspronkelijk gepland om veel eerder in de bioscoop te verschijnen, maar Marvel stelde het uit toen ze aankondigden dat James Gunn, de schrijver en regisseur van de eerste twee films, zou terugkeren voor een derde deel (hij was druk aan het werken aan Suicide Squad - vandaar de vertraging). Maar sindsdien is het weer uitgesteld.

We hebben geen exacte details over wat de plot zou kunnen zijn voor de nieuwe film, maar het zou kunnen zijn dat de Guardians op zoek zijn naar Gamora, die aan het einde van Endgame ontbrak, of het zou het geplaagde personage Adam Warlock kunnen onthullen, waarvan een voorbeeld aan het einde werd bekeken. of Guardians 2. Disney heeft onlangs ook onthuld dat de cast een Disney+ vakantiespecial gaat filmen voor een release in 2022. Je kunt ook de release verwachten van een serie korte films op Disney+ over Baby Groot, met de toepasselijke titel I am Groot.

Releasedatum : Onaangekondigd

Vergeet alle voorgaande films helemaal als het om deze Fantastic Four gaat.

De Fantastic Four zijn sinds hun oprichting enkele van de première stripfiguren voor Marvel. Al dat succes is echter nog niet naar het grote scherm vertaald, met drie films die sinds 2005 zijn geproduceerd, en geen van hen was bijzonder succesvol. Dat zal waarschijnlijk allemaal veranderen met de volgende Fantastic Four-film, aangezien Marvel de rechten terugkrijgt om het te produceren en het viertal aan de MCU toe te voegen.

Het is niet bekend wanneer we de film kunnen verwachten, maar Marvel-president Kevin Feige kondigde onlangs aan dat een Fantastic Four-film zich in de beginfase van de productie bevond, en de regisseur van de twee Spider-Man-films van de MCU, Jon Watts, zal ook regisseren.

Releasedatum: onaangekondigd

Na het einde van de Disney+ serie The Falcon and The Winter Soldier, werd onthuld dat Anthony Mackies Sam Wilson zijn eigen avontuur op het grote scherm zal krijgen nu hij de nieuwe Captain America is. We verwachten Bucky Barnes van Sebastian Stan terug te zien voor de speelfilm, misschien samen met een paar andere personages uit de recente serie .

De film bevindt zich momenteel in de vroegste ontwikkelingsfasen met de showrunner van The Falcon en The Winter Soldier, Malcolm Spellman, die het script schrijft.

Supervroege geruchten wijzen op de terugkeer van twee schurken, waaronder Baron Zemo van Daniel Bruhl, die we voor het laatst zagen werken met Sam en Bucky. De andere is Red Skull, de schurk waarmee Chris Evan te maken kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog in Captain America: The First Avenger en voor het laatst werd gespeeld door Ross Marquand in Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame. Hugo Weaving speelde oorspronkelijk de rol.

Releasedatum : Onaangekondigd

Na het winnen van een Oscar voor Beste Acteur, regelde Mahershala Ali een ontmoeting met Marvel en liet hen weten dat hij de vampierjager Blade wilde spelen.

Marvel Studios kondigde zijn casting aan op San Diego Comic-Con 2019. Bassam Tariq is ingehuurd om de film te regisseren, waarvan de opnames gepland waren in 2021. Het meest recente nieuws dat naar buiten komt over de film lijkt per ongeluk te zijn vrijgegeven. Disney India plaatste een sindsdien verwijderde tweet die Marvels aankomende lei liet zien, evenals Blade met een releasedatum van 7 oktober 2022. Dat zou een geweldige spookachtige tijd zijn voor Marvels eerste vampiers om te verschijnen.

Releasedatum: Onaangekondigd

Hoewel het grootste deel van de opwinding met Disneys aankoop van Fox Films zich concentreerde rond potentiële toekomstige films voor de X-Men en de Fantastic Four, was het gemakkelijk om te vergeten dat Disney nu eigenaar is van de beoordeelde-R-superheld Deadpool, en het is moeilijk voor te stellen dat we lang moeten wachten voordat hij officieel in de MCU verschijnt.

Disney en Ryan Reynolds werken naar verluidt aan het project. Bobs Burgers-schrijvers Wendy Molyneux en Lizzie Molyneux-Loeglin schrijven een script dat Ryan Reynolds overziet. Geruchten suggereren een releasedatum in november 2023. Je mag verwachten dat deze film, net als zijn voorgangers, ook een R-rating krijgt.

Releasedatum: Onaangekondigd (op Disney+)

Moon Knight bevindt zich dichter bij het Deadpool-uiteinde van het spectrum als het gaat om Marvel-helden.

Oorspronkelijk een huurmoordenaar genaamd Marc Spector, wordt hij gered door Egyptische goden wanneer hij voor dood wordt achtergelaten in de woestijn en trekt hij de mantel van Moon Knight aan. Hij heeft meerdere persoonlijkheden en is over het algemeen een beetje gek. We weten dat Oscar Isaac in de serie zal schitteren, en dat ze er onlangs ook de opnames voor hebben ingepakt.

Er is nog geen informatie over de releasedatum, maar het feit dat de opnames klaar zijn, wijst er al op dat dit de volgende MCU-serie op Disney+ is na mevrouw Marvel.

Releasedatum: Onaangekondigd (op Disney+)

We zullen het je vergeven als je denkt dat dit slechts een meisjesversie is van de sterkste Avenger, maar Jennifer Walters is een geheel eigen personage in Marvel Comics.

Bruce Banner is haar neef en ze krijgt zijn krachten tijdens een bloedtransfusie. Ze voelt zich veel meer op haar gemak bij een groot groen alter-ego dan haar neef, aangezien ze de favoriete advocaat wordt van elke superheld die voor de rechtbank moet verschijnen. Natuurlijk zal Marvel waarschijnlijk een deel van haar oorsprongsverhaal veranderen, maar verwacht dat de advocaat blijft, volgens Kevin Feige.

Tatiana Maslany zal Walters spelen, ook bekend als She-Hulk, en Mark Ruffalo zal verschijnen als de Hulk. We weten nu ook dat Jameela Jamil de schurk Titania zal spelen. In wat meer verrassend nieuws, zal Tim Roth zijn rol als The Abomination uit 2008s The Incredible Hulk (zoals te zien in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) opnieuw opnemen. Er is nog geen woord over een releasedatum.

Releasedatum : Onaangekondigd (op Disney+)

Dominique Thorne speelt de rol van Riri Williams, een jonge savant die op 16-jarige leeftijd haar eigen versie van het Iron Man-pantser creëerde. Ze zou kunnen dienen als vervanging voor Iron Man zonder Tony Stark op de foto. Nog geen woord over een releasedatum voor Iron Heart.

Releasedatum: Onaangekondigd (op Disney+)

In deze serie speelt Don Cheadle zijn MCU-personage, James Rhodes, ook bekend als War Machine, die zich bezighoudt met de gevolgen van de technologie van zijn oude vriend die in verkeerde handen valt. De serie zal gebaseerd zijn op een populaire serie van de Iron Man-strips, zij het met grote verschillen, aangezien Tony Stark dood is.

Releasedatum: Onaangekondigd (op Disney+)

In deze Disney+-serie speelt Samuel L Jackson als Nick Fury, terwijl Ben Mendelsohn terugkeert als Talos. Het is een live-action versie van een van de beroemdste komische verhaallijnen aller tijden, waarin vormveranderende Skrulls de aarde zullen infiltreren. Kevin Feige gaf aan dat de serie een crossover-evenement zal zijn, wat betekent dat we veel andere personages uit de MCU kunnen zien. Daarom verwachten we dat dit een van de laatste van de aangekondigde Disney+-series is die in première gaat.

Dit zijn films die Disney niet heeft bevestigd, maar omdat het de rechten op deze franchises bezit, worden de volgende films verwacht:

Releasedatum: Onbekend

Een vijfde Avenger-film zal zeker gebeuren, maar Phase Four (ook bekend als de volgende fase) van de MCU werd aangekondigd zonder het grote team dat de eerste drie fasen afsloot. We zijn dus minstens vier jaar verwijderd van de volgende Avengers-film. Onthoud ook dat sinds de eerste Captain America de eerste Infinity Stone introduceerde, de MCU was aan het bouwen aan een confrontatie met Thanos. Dat is nu gedaan en de Avengers zijn momenteel verspreid over het universum.

Tot nu toe lijkt het erop dat in de volgende Avengers-aflevering kleinere teams van helden zullen samenkomen, zoals de Young Avengers onder leiding van Tom Hollands Spider-Man of de volledig vrouwelijke A-Force onder leiding van Captain Marvel. Wat betreft wat de hele bende zou kunnen dwingen weer bij elkaar te komen, is er nieuws over Marvel die het castingproces voor de stem van Galactus begint, een hemels wezen dat bekend staat om het verslinden van werelden.

Releasedatum: Onbekend

Disneys overname van 20th Century Fox betekent dat Marvel de rechten bezit op een hele reeks nieuwe personages, waaronder de X-Men. We weten al dat Marvel aan een Fantastic Four-film werkt, en Kevin Feige liet mensen kwijlen op San Diego Comic-Con 2019 toen hij zei dat hij geen tijd meer had om over mutanten te praten. Er is echter een probleem met het toevoegen van de X-Men aan de MCU en dit kan niet worden opgelost met een oorsprongsverhaal.

De X-Men zijn geen normale mensen die in radioactief afval zijn gevallen en superkrachten hebben gekregen. Ze zijn een hele uitloper van de mensheid zelf.

Het is dus een beetje ingewikkelder om deze jongens op het scherm te krijgen in de context van de MCU, maar gezien alles wat Marvel al heeft bereikt, zal het niet lang meer duren voordat Wolverine zich aansluit bij Spiderman, Captain Marvel en de rest van de bende. We verwachten dat Marvel de basis zal leggen voor de toevoeging van het mutante ras in de komende films voordat we daadwerkelijk een X-Men-film krijgen.

Releasedatum: Onbekend

Er is een moment in Endgame dat je misschien hebt gemist dat een voorproefje lijkt te zijn van een ander Marvel-strippersonage dat zijn debuut op het grote scherm maakt: terwijl Black Widow haar hologramconferentie houdt met een paar van de overgebleven Avengers, vermeldt Okoye van Danai Gurira aardbevingen in de oceaan de kust van Afrika. Hoewel dit slechts een wegwerpregel zou kunnen zijn, zou het ook kunnen duiden op het debuut van de Sub-Mariner, Marvels antwoord op Aquaman.

Er zijn een hoop geruchten geweest dat Marvel een Namor-film zou maken sinds de release van Endgame, waarbij zelfs de Rock wordt gekoppeld aan het spelen van de Atlantische Oceaan. Als dat zo is, kun je verwachten dat dit personage mogelijk zijn debuut maakt in de Falcon and the Winter Soldiers-serie of als de schurk in het aankomende Black Panther-vervolg.

Dit is een aanvullende film die naar de MCU komt. Het komt uit Sonys uitgebreide Spider-couplet. En het is bevestigd.

Releasedatum: 28 januari 2022

Morbius is de volgende film uit Sonys uitgebreide Spider-Man Universe.

Het vertelt het verhaal van Dr. Michael Morbius (Jared Leto), die, door te proberen zichzelf te genezen van een zeldzame bloedziekte, zichzelf in feite in een vampier verandert. Hoewel het personage een van Spider-Mans antagonisten is, wordt hij ook gezien als een antiheld. De recente trailer verbindt het Sony-universum van Spider-Man-schurken met de MCU door een poster van Spider-Man te tonen met de woorden "moordenaar" erop gespoten, een verwijzing naar het einde van Spider-Man: Far From Home.

Morbius zal naar verwachting ook Michael Keatons Vulture bevatten, de antagonist van de eerste Spider-Man-film, Spider-Man: Homecoming.

Hier is alles wat we hierboven hebben beschreven, onderverdeeld in drie overzichtelijke lijsten die spoilervrij zijn.

Opmerking: we hebben de laatste door Fox geproduceerde X-Men-film, The New Mutants, uitgesloten omdat Marvel Studios er niet bij betrokken was.

Disney heeft de data voor acht nieuwe films over een periode van vijf jaar bevestigd - en recente lekken suggereren dat de volgende films zullen zijn:

