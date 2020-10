Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Marvel Studios heeft in 2019 Spiderman: Far From Home uitgebracht en sindsdien wachten we met spanning op de volgende fase van het Marvel Cinematic Universe. WandaVision is de volgende. Het is gepland om in december te debuteren op Disney +. De show volgt Elizabeth Olsens Wanda Maximoff die de traumatische gebeurtenissen in Avengers: Infinity War onder de knie heeft.

De releasedatum van WandaVision in december betekent dat er een kloof zit van 19 maanden tussen de grote releases van Marvel Studios - de langste kloof in de volledige 12-jarige reeks films van de MCU. Dus als je je geheugen wilt opfrissen voordat de volgende fase van films en Disney + -shows van start gaat, of als je gewoon alles wilt ervaren wat de MCU te bieden heeft, dan is hier je go-to-watch-gids.

Sorry, Marvel-stripboeknerds, deze gids is alleen voor mensen die de Marvel-films en tv-shows in de juiste volgorde willen bekijken.

Als je de gebeurtenissen van de MCU wilt volgen, kun je de Marvel-films niet bekijken in de volgorde waarin ze zijn uitgebracht. Ze zijn niet chronologisch. Daarom laten we je een andere volgorde zien - gerangschikt op wanneer de gebeurtenissen in elke film plaatsvinden. De MCU begon officieel in 2008 met Iron Man, maar het is niet de eerste Marvel-film die je zou moeten bekijken. Begin met Captain America: The First Avenger.

Het kwam uit in 2011 en is de vijfde film van Marvel Studios. Maar het begint in 1942 - decennia vóór Iron Man.

Trouwens ... er zullen hieronder een paar spoilers zijn. Als u dat wilt vermijden, gaat u naar de onderkant van deze handleiding voor een overzicht van alle films in één oogopslag met opsommingstekens. Naast die lijst hebben we andere samengesteld, waaronder een met de tv-programmas.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

Captain America is de vijfde film van Marvel Studios, met Iron Man, The Hulk en Thor die allemaal films hebben voor Cap. Maar het is de eerste film op onze lijst omdat de evenementen eerst plaatsvinden - tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zien de creatie van de supersoldaat gespeeld door Chris Evans, evenals zijn eerste gevecht met Hydra en zijn leider Red Skull. De film introduceert ook de Tesseract, waarvan we later ontdekken dat het de eerste Infinity Stone is, een van de krachtige edelstenen die de realiteit beheersen.

De tweede film op onze lijst kwam vorig jaar in de bioscopen. In Captain Marvel, dat zich afspeelt in 1995, zien we de Carol Danvers, gespeeld door Brie Larson, naar de aarde vallen en op jacht gaan naar de vormveranderende Skrull-aliens. Er is hier evenveel actie als nostalgie, vooral als je een kind uit de jaren 90 bent, dankzij scènes met Blockbuster-winkels en zelfs inbelinternet.

Volgens de officiële Marvel-tijdlijn vindt Iron Man plaats in 2010. Het draait allemaal om genie / uitvinder / filantroop / playboy Tony Stark, gespeeld door Robert Downey Jr. Hij wordt gevangengenomen door een terroristische organisatie, waarvan de leider het nieuwste wapensysteem wil ontworpen door Stark. Stark ontwerpt echter iets nog krachtigers om zichzelf te helpen ontsnappen: het eerste Iron Man-pak.

De tweede Iron Man gaat verder waar de eerste was gebleven: Tony Stark worstelt met het onthullen van zijn Iron Man-identiteit. De regering wil de technologie achter zijn pak, en wanneer Stark weigert het over te dragen, laat een andere wapenfabrikant zien dat hij alles wil doen om het in handen te krijgen. In deze film worden ook andere Avengers de Black Widow en War Machine geïntroduceerd.

Opmerking: technisch gezien zou je The Incredible Hulk eerder kunnen bekijken dan Iron Man 2. Marvel zei dat The Incredible Hulk, Iron Man 2 en Thor allemaal rond dezelfde tijd plaatsvinden - hoewel The Incredible Hulk een paar jaar eerder werd uitgebracht dan de anderen. Verwarrend, we weten het. We hebben echter de officiële richtlijnen van Marvel gevolgd en raden u aan eerst naar Iron Man 2 te kijken voor consistente doeleinden.

The Incredible Hulk volgt Bruce Banner op de vlucht voor generaal Thunderbolt Ross en het Amerikaanse leger. Ross realiseert zich dat hij nooit kan hopen de Hulk te beheersen of te beheersen en besluit zijn eigen versie van de Hulk te maken met een andere soldaat, maar hij verliest snel de controle. The Incredible Hulk sterren Edward Norton, maar Mark Ruffalo verving hem in 2012 en is sindsdien de grote groene man.

De God van de bliksem is door zijn vader Odin naar de aarde verbannen uit Asgard, allemaal dankzij het bedrog van Loki. Om zijn krachten terug te verdienen en zijn hamer te beheersen, moet Thor, gespeeld door Chris Hemsworth, bewijzen dat hij het waard is. Gelukkig ontmoet hij een aardige aardwetenschapper, gespeeld door Natalie Portman, die hem kan helpen dingen recht te zetten voordat Loki de totale controle over Asgard overneemt.

The Avengers is het hoogtepunt van de zogenaamde "Phase 1" van de MCU. Nu alle belangrijke helden waren geïntroduceerd, was de echte uitdaging iets ontmoedigend genoeg te vinden om hen te dwingen samen te werken. De gecombineerde kracht van Loki, de Tesseract en een buitenaardse horde die New York City binnenviel, bleek de match te zijn waardoor deze superhelden vrienden werden in het leven en aan de frontlinie.

De derde en laatste op zichzelf staande Iron Man-film speelt zich zes maanden na het gigantische gevecht in New York City af. Tony Stark heeft te maken met de herinneringen aan de strijd die plaatsvond (en hem bijna vermoordde). De herinneringen brachten hem ertoe een leger Iron Man-pakken te bouwen, zodat hij altijd voorbereid kan zijn.

In de tweede Thor-film keert de held terug naar Asgard na de door Loki geleide invasie van New York City. Hij heeft echter niet veel tijd om te rusten, aangezien de oude Dark Elves terugkeren. Ze werden ooit verslagen door zijn grootvader en men dacht dat ze uitgestorven waren. Ze zijn nu terug en zoeken de Aether, een krachtig wapen waarvan later wordt onthuld dat het een Infinity Stone is, of een zes krachtige edelstenen in de MCU.

Captain America werkt sinds de gebeurtenissen van The Avengers voor Shield, een speciale overheidsinstantie, maar hij twijfelt aan de motieven van de organisatie naarmate hij meer te weten komt over haar plannen. Bovendien keert zijn beste vriend terug uit de dood en wordt hij een tegenstander, de Winter Soldier, gespeeld door Sebastian Stan. Deze film introduceert ook The Falcon, gespeeld door Anthony Mackie.

In Guardians of the Galaxy speelt Chris Pratt de hoofdrol als Peter Quill, een malafide aaseter die een Infinity Stone tegenkomt die verborgen is in de ruïnes van een buitenaardse wereld. In een race tegen de klok vormt hij een groep outcasts, waaronder een pratende wasbeer (ingesproken door Bradley Cooper), Groot de pratende boom en anderen. Samen moeten ze Ronan de aanklager ervan weerhouden de Infinity Stone te hanteren.

Dit vervolg begint een paar maanden na het origineel. Peter Quill wordt steeds dieper verliefd op Zoe Saldanas Gamora. En hij wordt gedwongen de mysteries van zijn verleden onder ogen te zien wanneer hij oog in oog komt te staan met een goddelijke entiteit die bekend staat als Ego, gespeeld door Kurt Russell. Een deel van de uitdaging om deze Guardian of the Galaxy-films in de MCU-tijdlijn te plaatsen, is dat ze gescheiden lijken en allemaal in de ruimte plaatsvinden.

De Avengers komen samen om een fout te maken die is gemaakt door Tony Stark en Bruce Banner: de AI die bekend staat als Ultron, ingesproken door James Spader. Als een enkele robotversie van Ultron overeind blijft, kan hij doorgaan met vechten tegen de Avengers. Deze film introduceert ook nieuwe Avengers: The Scarlet Witch (gespeeld door Elizabeth Olson), Quicksilver (gespeeld door Aaron Taylor-Johnson) en Vision (gespeeld door Paul Bettany).

Ant-Man speelt Paul Rudd als een katteninbreker die door Michael Douglas Hank Pym is gerekruteerd om het Ant-Man-pak aan te breken om te voorkomen dat de technologie wordt bewapend. Het voormalige wonderkind van Pym (gespeeld door Corey Stoll) heeft de technologie nagebootst in de vorm van een geel jaspak, en Ant-Man moet hem bevechten en uiteindelijk de dag redden op de kleinst denkbare schaal.

Hoewel het een Captain America-film is, bevat Civil War bijna elke Avenger, terwijl er nog twee heavy hitters aan de line-up worden toegevoegd: Chadwick Bosemans Black Panther en Tom Hollands Spider-Man. Helaas zijn de Avengers opgesplitst in verschillende facties omdat Captain America zijn vriend Bucky Barnes wil redden, die verantwoordelijk lijkt te zijn voor de bombardementen op een VN-sessie.

De muur-kruipende web-slinger maakt hier zijn solodebuut, waar hij de confrontatie aangaat met Michael Keatons Vulture, een bouwvoorman die een wapenhandelaar op de zwarte markt is geworden nadat hij technologie heeft teruggewonnen uit de strijd in New York City in de eerste Avengers-film. Bovendien heeft Peter Parker ook te maken met alle gebruikelijke problemen die komen kijken als eerstejaarsstudent op de middelbare school.

Stephen Strange, gespeeld door Benedict Cumberbatch, is een chirurg van wereldklasse, en dat weet hij. Strange is onuitstaanbaar voor bijna iedereen die met hem te maken heeft, totdat een tragisch ongeval het gebruik van zijn handen wegneemt. Strange reist vervolgens de wereld rond op zoek naar een remedie die hem het gebruik van zijn handen teruggeeft - en hij vindt een antwoord in de vorm van een of andere oude magie.

Na het VN-bombardement in Captain America: The Civil War moet TChalla terugkeren naar Wakanda en koning worden genoemd. Eenmaal daar wordt hij geconfronteerd met het voortdurende isoleringsbeleid dat Wakanda heeft helpen beschermen. Hij wordt ook geconfronteerd met een fout uit het verleden van zijn vader in de vorm van Eric Killmonger, die wordt gespeeld door Michael B Jordan en misschien wel de beste slechterik in elke Marvel-film is.

Let op: deze film volgt de gebeurtenissen van Captain America: The Civil War, dus je zou hem na die film kunnen bekijken, maar Marvel geeft er de voorkeur aan dat je hem hier bekijkt.

In de derde solofilm voor Thor wordt de held door de ruimte gegooid na de dood van zijn vader en de vernietiging van zijn hamer door zijn lang verloren gewaande zus Hella, gespeeld door Cate Blanchett. Hij merkt dat hij vastzit in gladiatorengevechten tegen de Hulk, die niet meer was gezien sinds de Avengers Ultron versloeg. Samen werken Thor en Hulk samen met Loki en Tessa Thompsons Valkyrie om het op te nemen tegen Hella.

Scott Lang is terug, maar hij heeft huisarrest gekregen na zijn rol in de burgeroorlog en de kant van Captain America. Hij is vervreemd van de dochter van Hank Pym en Pym, Hope. Maar hij stemt er met tegenzin mee in om hen te helpen, omdat hij denkt dat Pym Hopes moeder uit het Quantum Realm zou kunnen halen. (Let op: bewaar de scène met postcredits totdat je Infinity War hebt gezien.)

Black Widow krijgt eindelijk haar eigen titelloze film, hoewel deze vanwege het coronavirus niet in de bioscoop te zien is. Helaas kostte het haar ondergang in Endgame voordat ze een op zichzelf staande film kreeg. Desalniettemin volgt Marvels volgende film Scarlett Johanssons Natasha Romanov tijdens een periode van ballingschap in haar leven. Het speelt zich af na de gebeurtenissen van Captain America: Civil War, maar vóór Infinity War and the Snap.

Black Widow zal een aantal van haar oude vrienden en familie ontmoeten terwijl ze haar verleden verkent, waaronder een vaderfiguur, gespeeld door David Harbour, die bekend staat als de Red Guardian, of eigenlijk het antwoord van de Sovjet-Unie op Captain America. Toch, terwijl deze film wordt opgebouwd als een prequel om de achtergrond van Black Widow uit te leggen, zou het ons niet choqueren als er een grote onthulling is die een grote invloed heeft op de toekomst van de MCU.

Opmerking : het is duidelijk dat deze film nog niet in première is gegaan, dus op dit moment zou je Infinity War (hieronder) na Ant-Man en The Wasp kijken. Maar wanneer Black Widow debuteert, zou je het hier in je re-watch persen.

Na jarenlang dingen van achter de schermen te hebben georkestreerd om alle Infinity Stones te vinden, heeft Thanos (ingesproken door Josh Brolin) besloten ze zelf te gaan halen. Het enige dat hem in de weg staat, zijn de Avengers, die momenteel over het universum verspreid zijn. Om de inzet nog meer te verhogen, Thanos enige reden om de kracht van de stenen te zoeken, is om de helft van al het leven in het universum weg te vagen.

Nadat Thanos de helft van al het leven heeft weggeknapt en het universum in totale chaos heeft achtergelaten, moeten de Avengers proberen de zaken recht te zetten. Vijf jaar gaan voorbij en een kleine kans doet zich voor om alles ongedaan te maken, maar voordat dat kan gebeuren, moeten Captain America en Tony Stark vrede sluiten en de Avengers nog een laatste keer herenigen.

Far From Home is de nieuwste Marvel-film en het dient als onze eerste blik op de MCU na Infinity War, aangezien we zien dat iedereen die door Thanos werd gekaapt vijf jaar later weer tot leven komt. De pas ongesnapte Peter Parker gaat naar Europa voor een excursie, maar hij wordt verrast door Nick Fury en Jake Gyllenhaals Mysterio, die zijn hulp nodig hebben tegen vijanden die bekend staan als Elementals.

Spider-Man: Far From Home markeerde het einde van wat Marvel zijn "Phase 4" -filmserie noemde. Fase 5 zou moeten beginnen met Black Widow, die vanwege COVID-19 is uitgesteld tot mei 2021. Van de meeste andere Phase 5-films is ook hun aankomende releasedatum verschoven. De Disney + tv-shows hebben ook muzikale stoelen op de releasedatum gespeeld.

Dat gezegd hebbende, konden we binnenkort een stroom van nieuwe Marvel-films en tv-series zien, te beginnen met WandaVision in december, gevolgd door vier speelfilms in 2021, plus nog drie Disney + tv-series. Hier zijn een paar van de hoogtepunten:

WandaVision (december 2020, Disney + tv-programma)

(december 2020, Disney + tv-programma) The Falcon and The Winter Soldier (2021, Disney + tv-programma)

(2021, Disney + tv-programma) Black Widow (7 mei 2021, speelfilm)

(7 mei 2021, speelfilm) Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings (9 juli 2021, speelfilm)

(9 juli 2021, speelfilm) Eternals (5 november 2021, speelfilm)

(5 november 2021, speelfilm) Loki (2021, Disney + tv-programma)

(2021, Disney + tv-programma) Spider-Man 3 (17 december 2021, speelfilm)

Raadpleeg onze gids voor een volledig overzicht van alles wat naar de MCU komt .

OK, dus hier is de korte versie van de bovenstaande gids, die alleen de Marvel Studios-films in de MCU bevat:

Toen Marvel eenmaal enorm succesvol werd met zijn films, begon het meer Marvel-inhoud voor het kleine scherm te maken. De Marvel-televisieshows vinden plaats in hetzelfde universum als de films en richten zich meestal op de gevolgen van de films. Ze zijn niet nodig om te kijken, maar als je net als wij bent en elke laatste druppel Marvel vóór Endgame probeert te consumeren, bekijk ze dan eens.

Als u ze echter in de juiste chronologische volgorde probeert te bekijken, wordt het een beetje lastig. Met dat in gedachten is hier een uitgebreide lijst in één oogopslag met daarin waar de Marvel Television-shows passen bij de Marvel Studios-films. De tv-programmas worden hieronder vetgedrukt weergegeven.

Dus als je snel aan de slag wilt voordat je Avengers: Endgame gaat kijken, en je hebt geen tijd om 21 films te maken, laat staan talloze Marvel tv-shows, dan heb je geluk. Je kunt gewoon de belangrijke films bekijken, de onnodige films overslaan (* hoest * The Incredible Hulk * hoest *), en je weet nog steeds wat er aan de hand is als je eindelijk Endgame bekijkt.

We hebben weer een overzichtelijke lijst samengesteld met alle Marvel Studios-films die cruciaal zijn voor het begrijpen van de plot en gebeurtenissen in Endgame.

Hier is een kijkvolgorde die aangeeft wanneer de Marvel-films in de bioscopen te zien zijn, te beginnen met de eerste Marvel-film tot aan de meest recente.

Geschreven door Maggie Tillman.