(Pocket-lint) - Disney + is Disneys antwoord op Netflix en Amazon Prime Video, maar met een verschil: het is de exclusieve thuisbasis van shows en films uit de studio, waaronder Star Wars, Marvel, Pixar en National Geographic. In Europa kunnen abonnees ook toegang krijgen tot Star.

Disney + is beschikbaar in veel landen en locaties, waaronder zowel het VK als de VS en in heel Europa, inclusief Portugal, Noorwegen, Zweden en Denemarken - een volledige lijst met landen vindt u hieronder. Hier is alles wat u moet weten over Disney +, inclusief prijs, shows en aanstaande releases.

Disney + is een videostreamingdienst. U hebt toegang op meerdere apparaten, waaronder mobiele telefoons, tablets, smart-tvs en settopboxen. Het kost een maandelijks bedrag voor volledige toegang. Voor het eerst aangeprezen in 2017, ziet Disney het als een "grote strategische verschuiving" voor het bedrijf, met zijn uitgebreide bibliotheek aan content, waaronder Marvel- en Star Wars-titels. Deze zijn over het algemeen verdwenen van Netflix en andere services om exclusief te zijn voor Disney +.

Disney + biedt shows en films tot 4K HDR (Dolby Vision) en tot Dolby Atmos-audio. Het bevat ook ondersteuning voor vier gelijktijdige streams en de mogelijkheid om profielen voor gezinsleden in te stellen. Er is ook ouderlijk toezicht om inhoud te beperken, afhankelijk van de leeftijd, zoals Netflix en Amazon Prime Video.

Disney + biedt ook offline weergave zoals je zou verwachten, dus je kunt shows downloaden naar een mobiel apparaat en onderweg kijken.

De interface is simpel en doet denken aan een mix van Apple TV en Netflix. Er is een voorbeeldscherm op het bovenste derde deel van de tv-app, terwijl de onderkant verschillende rijen heeft met rechthoekige inhoudspictogrammen. Op de eerste rij staan alle merken van Disney: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. De volgende rijen zijn voor aanbevolen inhoud, nieuwe tv-series of films en genres. Het ondersteunt profielen, zodat verschillende gezinsleden hun inhoud kunnen hebben.

Marvel Studios-films en -shows, evenals de Star Wars-franchises , zijn allemaal exclusief voor Disney +.

De streamingdienst heeft ook Pixar-titels, Disney-animatieklassiekers uit de Disney Vault , meer dan 500 films uit de Disney-bibliotheek, Disney Channel-films en ongeveer 7.000 tv-shows van Disney zelf, de Disney-eigendom Fox en National Geographic. Plus, sommige zijn duidelijk nog niet uitgekomen ( meer hierover hier) .

Op Investor Day 2020 zei Disney dat zijn streamingdienst een hoop nieuwe inhoud zal krijgen, waaronder "ongeveer" 10 Star Wars-series, 10 Marvel-series en 15 Disney live-action-, Disney Animation- en Pixar-series. Vijftien Disney-live-action-, Disney Animation- en Pixar-speelfilms komen ook naar Disney +.

Disney zei zelfs dat we de komende jaren nog honderden live-action en geanimeerde titels kunnen verwachten - van alle merken en franchises - naar de service. Op dit moment is er een schema van meer dan 100 nieuwe films en shows die elk jaar in première gaan op de dienst.

Disney + is van plan Star in de streamingdienst te integreren, maar buiten de VS.

Dit zal de toevoeging van op volwassenen gerichte inhoud zien, zoals shows als Family Guy en films als Kingsman: The Golden Circle. Star is alleen beschikbaar voor abonnees buiten de VS, omdat Disney momenteel Hulu gebruikt om de meeste van deze inhoud in de VS te leveren. Disney kondigde ook uitgebreid ouderlijk toezicht aan om ervoor te zorgen dat de streamingdienst geschikt blijft voor alle leeftijden.

Door de toevoeging van Star stijgt de prijs van een Disney + naar € 8,99. Het wordt vanaf 23 februari 2021 in continentaal Europa gelanceerd op de streamingdienst. Het komt later in 2021 naar Latijns-Amerika, Japan en Korea.

1/4 Disney (via @thekenyeun)

Disney + -apps zijn beschikbaar om te downloaden van app-winkels voor een breed scala aan hardware, waaronder smart-tvs, tablets, smartphones, streaming-apparaten, gameconsoles en zelfs desktopwebbrowsers. Hier is een lijst met bevestigde apparaten:

Amazon Fire TV

Android mobiele apparaten

Android TV (inclusief Philips)

Apple TV (tvOS)

Chromecast

Desktop webbrowsers

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

LG Smart TVs (bijna 900 modellen)

PlayStation 4

Roku-streaming-apparaten

Roku TV

Samsung Smart TVs (vanaf 2016)

Xbox One

Kijkers in het VK kunnen ook Disney + toevoegen aan hun Sky Q-boxen - en zich abonneren via een Sky TV-account. Nu ondersteunen tv-apparaten ook de Disney + -app.

Disney + is momenteel beschikbaar in de volgende landen en locaties:

Australië

Oostenrijk

Belgie

Canada

Kanaal eilanden

Denemarken

Finland

Frankrijk

Duitsland

IJsland

India

Ierland

Isle of Man

Italië

Japan

Luxemburg

Monaco

Nederland

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

Portugal

Puerto Rico

Spanje

Zweden

Zwitserland

Verenigd Koningkrijk

Verenigde Staten

Vanaf december 2020 kost Disney + $ 6,99 per maand in de VS , £ 5,99 per maand in het VK. Een jaarabonnement kost $ 69,99 / £ 59,99. Disney bundelt ook al zijn abonnementsservices in de Verenigde Staten - inclusief Disney +, ESPN + en Hulu - voor slechts $ 12,99 per maand.

In Canada kost de service $ 8,99 (Canadees) per maand (of $ 89,99 per jaar). In Centraal-Europa is de prijs € 6,99 per maand (of € 69,99 per jaar). Abonnees in India betalen 1.499 roepies per maand. Dat is voor Disney + Hotstar - een gecombineerde service.

Er komen de komende jaren honderden nieuwe films en shows naar Disney +. Aan al die nieuwe inhoud voor Disney + zijn natuurlijk kosten verbonden. Vanaf maart 2021 verhoogt Disney + $ 1 tot $ 7,99 per maand in de VS. In Europa zal door de toevoeging van Star de prijs van Disney + vanaf 23 februari 2021 in continentaal Europa stijgen tot € 8,99. De nieuwe prijzen komen later in 2021 naar Latijns-Amerika, Japan en Korea.

Disney kondigde ook een nieuwe bundel aan in de VS voor zijn streamingdiensten. Het bestaat uit Disney +, advertentievrije Hulu en ESPN + voor $ 18,99. Dat is een stijging van zes dollar ten opzichte van de bestaande streamingbundel van $ 12,99 die Hulu met advertenties bevat. Maar de prijsstijging is het verschil tussen de zelfstandige versie van Hulus service met advertenties en de advertentievrije versie.

Indien afzonderlijk gekocht, is Disney + $ 6,99 per maand, ESPN + $ 5,99 per maand) en Hulu zonder advertenties is $ 11,99 per maand.

De nieuwe bundel zou in januari 2021 moeten verschijnen.

Geschreven door Maggie Tillman.