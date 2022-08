BT TV Box Pro werkt nu volledig antennevrij

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - BT heeft zijn vlaggenschip, de betaalde tv-box, geüpdatet zodat hij zonder antenne kan werken.

De BT TV Box Pro kan nu alle digitale tv-kanalen streamen in plaats van ze via de ether te ontvangen via een antenneverbinding.

Wie traditionele DTV-kanalen wil blijven ontvangen, kan dat doen, maar kijkers krijgen nu de optie om over te schakelen op een internet-only dienst. Dit geldt voor nieuwe en bestaande klanten.

"We blijven zoeken naar manieren om de tv-ervaring voor onze klanten te verbeteren", zegt Sharon Meadows, directeur proposities van BT.

"Het verwijderen van de noodzaak voor een antenneverbinding geeft niet alleen nog meer consumenten de mogelijkheid om BT TV af te nemen, het geeft onze klanten ook nog meer flexibiliteit met hun tv-opstelling, zodat ze toegang hebben tot geweldige content, vanaf elke plek in huis."

De BT TV Box Pro is geschikt voor 4K HDR en ondersteunt Dolby Atmos. Hij bevat een harde schijf van 1 TB voor opnames en kan tot drie programma's opnemen terwijl er naar een vierde wordt gekeken in de antennemodus (of vier kanalen tegelijk opnemen). In de internetmodus kan hij ook tot twee kanalen tegelijk opnemen.

BT biedt nu ook een BT TV Box Mini - de nieuwe multiroom TV box om tv-kijken uit te breiden naar andere kamers. Deze maakt via wifi verbinding met een BT Smart Hub en biedt dezelfde kijkervaring als de hoofdbox.

Het is beschikbaar voor bestaande BT TV Box Pro-klanten voor € 10 extra per maand.

Geschreven door Rik Henderson.