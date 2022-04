Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT heeft met succes zijn eerste live sportevenement uitgezonden in 8K HDR .

De verslaggeving van de Saracenen vs Bristol Bears Gallagher Premiership Rugby-wedstrijd van 25 maart werd in 8K live uitgezonden naar geselecteerde huizen.

Het volgt op een proef in 2020 waarbij de UEFA Europa League-wedstrijd tussen Arsenal en Olympiacos in 8K werd uitgezonden naar een openbare locatie - in het Emirates-stadion van Arsenal. Deze keer was de test echter om te kijken of het haalbaar was om live beelden van een stadion naar huiskamers te krijgen.

BT Sport werkte samen met Sony voor de cameratechnologie en Samsung , dat QN800 8K-tv's leverde om de foto's te ontvangen. BT Media & Broadcast zorgde voor de koppeling tussen de vestiging in Tottenham en het hoofdkantoor van BT Sport in Stratford.

De dekking werd op afstand gefilmd, waarbij de camera's extern werden bediend vanuit een 8K-uitzendingstruck buiten.

"BT Sport blijft de industrie leiden met innovatie die onze klanten de beste kijkervaring voor sport in het VK biedt", aldus de COO van BT Sport, Jamie Hindhaugh.

"Of het nu de lancering van vorig seizoen is van de speeldag-ervaringsfuncties in onze app, of onze recente proeven van 5G-enabled augmented reality-kijken, we zijn op een missie om onze kijkers mee te nemen naar het hart van sport."

Er is momenteel geen bevestiging over wanneer (of als) BT Sport van plan is 8K HDR-dekking naar de massamarkt te brengen, maar deze proef is een enorme volgende stap.

Geschreven door Rik Henderson.