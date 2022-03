Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT Sport werkt samen met sportfabrikant Gilbert, Premiership Rugby en Sportable om aanstaande vrijdag een Smart Rugby Ball te testen tijdens de Falcons vs Tigers Premiership Rugby Cup-wedstrijd.

De bal bevat een technisch systeem om gegevens te verstrekken waar zowel spelers als tv-kijkers van profiteren.

RFID-chips in de bal communiceren met sensoren verspreid over het stadion. Ze geven 20 keer per seconde gegevens terug die kunnen worden vertaald door de AI-tools van Sportable, wat resulteert in directe informatie over verschillende statistieken, zoals snelheid, afstand en hangtijd.

De teams - Newcastle Falcons en Leicester Tigers - en hun coaches zullen de gegevens in realtime zien, terwijl BT Sport deze ook opnieuw zal inpakken om meer inzicht in de verslaggeving te presenteren als onderdeel van de live-uitzending.

"We zijn er trots op onze bijna tien jaar durende relatie met Premiership Rugby verder te verdiepen door onze kijkers nog dichter bij rugby te brengen dan ooit tevoren", aldus Jamie Hindhaugh, COO van BT Sport.

"We zijn voortdurend op zoek om onze kijkers meer manieren te bieden om te kijken, zoals live actie in verbluffende 4K UHD met HDR of via onze app die beschikbaar is op meer apparaten dan ooit, zoals smart-tv's en gameconsoles."

Voormalig buitenspeler van Engeland, Paul Grayson, was een integraal onderdeel van het ontwerp en het testen van de Smart Rugby Ball als ambassadeur voor Gilbert. Het zal worden gebruikt in alle 15 resterende wedstrijden van de Premiership Rugby Cup van dit seizoen.

Geschreven door Rik Henderson.