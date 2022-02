BT Sport kiest voor Discovery-fusie in plaats van DAZN

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DAZN is er niet in geslaagd BT Sport over te nemen, waarbij de Britse sportomroeptak van BT ervoor heeft gekozen om de fusiebesprekingen uitsluitend met Discovery voort te zetten.

In januari werd gemeld dat DAZN op de rand stond van een buy-out van £ 500 miljoen van BT Sport. De BT Group heeft het echter afgewezen ten gunste van een 50/50 split-fusie met Discovery's Eurosport UK-divisie.

Exclusieve besprekingen over de deal zijn nu aan de gang. Het eindresultaat zal mogelijk een "nieuw sport- en entertainmentaanbod voor klanten in het VK" worden.

De verwachting is dat de besprekingen in de komende maanden worden afgerond. BT Group en Discovery hopen de nieuwe dienst eind 2022 operationeel te hebben, onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.

"De voorgestelde joint venture met Discovery, Inc. zou een opwindende nieuwe sportuitzendingentiteit voor het VK creëren en zou de perfecte thuisbasis zijn voor onze BT Sport-activiteiten", zei BT-baas Marc Allera.

"Met een gedeelde ambitie voor groei, evenals de combinatie van onze sportactiva van wereldklasse samen met de premium sport- en entertainmentcontent van Discovery, zullen onze klanten profiteren van nog meer content op meer plaatsen."

Geschreven door Rik Henderson.