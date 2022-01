DAZN bijna een half miljard BT Sport buy-out

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT Sport zou binnenkort eigendom kunnen zijn van sportstreamingdienst DAZN , als er een laatste rapport uitkomt.

De op abonnementen gebaseerde dienst bevestigde dat het in gesprek was met BT om zijn sportuitzendingstak vorig jaar over te nemen. Nu lijkt het erop dat die gesprekken tot een einde komen.

Er wordt gezegd dat DAZN tot £ 580 miljoen ($ 800 miljoen) zou kunnen betalen voor BT Sport en dat de deal eind januari zou kunnen worden gesloten. Het is niet bekend of de streamingdienst van plan is om de kanalen normaal door te laten gaan, of dat het andere ideeën heeft voor een meer online aanwezigheid.

Reuters , dat het laatste rapport publiceert op basis van zijn bronnen, stelt ook dat de deal nog steeds niet door kan gaan en dat Discovery ook geïnteresseerd blijft in de propositie van BT Sport.

Het werd voor het eerst gekoppeld als bieder in december, maar men dacht dat het een joint venture met BT had voorgesteld in plaats van een volledige overname.

Discovery is eigenaar van het Eurosport-netwerk en zal waarschijnlijk BT Sport blijven runnen zoals het nu is - een reeks kanalen waarin Eurosport's zouden worden opgenomen.

BT Sport bezit een groot deel van de rechten voor het bijwonen van Premier League-wedstrijden in Engeland, plus de Champions League en Europa League.

Geschreven door Rik Henderson.