BT TV Box Pro onthuld, met 4K HDR, Dolby Atmos en 1TB HDD

(Pocket-lint) - BT heeft een nieuw vlaggenschip BT TV set-top-box aangekondigd.

De BT TV Box Pro is beschikbaar voor degenen die het BT TV VIP-pakket nemen - in ieder geval in eerste instantie - en biedt ondersteuning voor 4K HDR en Dolby Atmos .

Het is strakker dan het vorige model en wordt nu ook geleverd met een opnieuw ontworpen Bluetooth-afstandsbediening die geen zichtlijn nodig heeft, plus vier tv-tuners zodat je tot drie shows kunt opnemen terwijl je naar een vierde kijkt.

Er zit een 1TB HDD in, die tot 600 uur aan opnames kan opslaan.

De nieuwe box vereist in eerste instantie een bekabelde internetverbinding, hoewel er plannen zijn om de Wi-Fi-mogelijkheden voor draadloze connectiviteit later dit jaar in te schakelen met een firmware-update.

De box is momenteel alleen beschikbaar voor nieuwe klanten en wordt geleverd met het BT TV VIP-pakket van £ 60 per maand . Dit omvat Now TV (Cinema, Entertainment, Sport en Now Boost), BT Sport Ultimate en Eurosport.

We hebben een enorme groei gezien in 4K HDR-content en we zijn verheugd dat de nieuwe BT TV Box Pro zon meeslepende manier van kijken ondersteunt", zegt Chandru Lakshminarayanan, directeur tv- en sportproposities van BT.

BT zal de beschikbaarheid van de nieuwe box "te zijner tijd" uitbreiden naar andere pakketten.

Geschreven door Rik Henderson.