(Pocket-lint) - BT Sport heeft de tijdlijnfunctie geïntroduceerd in zijn grootscherm-app op meerdere platforms.

De tijdlijn wordt gelanceerd in bètavorm op tijd voor de Europa- en Champions League-finales van deze week en brengt op het grote scherm waar mobiele gebruikers al verschillende seizoenen toegang toe hebben: de mogelijkheid om belangrijke momenten en doelen op te halen tijdens live verslaggeving en ze op aanvraag te bekijken . Na het bekijken van een clip, kan de actie weer terugkeren naar de live-uitzending.

Na deze eerste proefperiode wordt gehoopt dat de functie volgend seizoen volledig zal worden gelanceerd, om te verschijnen tijdens komende Premier- en Champions League-wedstrijden.

" BT Sport is er trots op dat het de afgelopen jaren voortdurend nieuwe wegen heeft ingeslagen in de manier waarop fans naar live sport kunnen kijken en de lanceringen van vandaag zijn de eerste die afkomstig zijn van BT Sport Innovates, ons nieuwe huis van innovatie. We zijn verheugd dat fans de tijdlijn kunnen proeven. , een nieuwe manier om naar sport te kijken op tv, voorafgaand aan de lancering volgend seizoen ”, aldus Jamie Hindhaugh, chief operating officer van BT Sport.

De omroep kondigde ook aan dat de grootbeeld-app is toegevoegd aan Netgem, waarbij zowel de Netgem HD- als 4K-tv-boxen deze nu aanbieden aan abonnees van de BT Sport-app. Eigenaren van het Netgem soundbox HD-geluidssysteem hebben ook toegang tot de app.

Dit komt bovenop meerdere andere platforms, waaronder Samsung smart-tvs, PlayStation 4 en PS5, Xbox One en Xbox Series X / S, Google Chromecast en Apple TV.

Zoals eerder vermeld, is de tijdlijn al beschikbaar op mobiele en tabletversies van de app.

Geschreven door Rik Henderson.