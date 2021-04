BT Sport te koop, kunnen Amazon of Disney het kopen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT is in gesprek met andere bedrijven over een mogelijke verkoop van zijn BT Sport-omroepafdeling.

Gisteren kwamen berichten naar voren dat het Britse telecombedrijf geïnteresseerd is in de verkoop van BT Sport of in samenwerking met investeerders om het te helpen financieren.

Dit werd vervolgens door BT bevestigd in een verklaring: "BT kan bevestigen dat er vroege besprekingen worden gevoerd met een aantal geselecteerde strategische partners, om manieren te onderzoeken om investeringen te genereren, onze sportactiviteiten te versterken en te helpen deze naar de volgende fase in zijn groei, zei hij.

Twee mogelijke vrijers zijn Amazon en Disney. Beiden hebben naar verluidt eerste gesprekken gevoerd met BT.

Amazon is in de afgelopen twee jaar de live sportbusiness in het VK begonnen en heeft de rechten op Premier League-voetbalwedstrijden en tennis veiliggesteld. Het toont ook live rugbywedstrijden en andere sporten buiten het VK.

De Walt Disney Company is misschien een nog waarschijnlijkere bestemming, omdat ze al vanaf het begin met BT Sport heeft samengewerkt. BT Sport geeft een licentie voor het merk ESPN van Disney voor een van zijn kanalen.

Als het zonder meer een overname zou kunnen binnenhalen, zou het geen enorme verrassing zijn als het BT Sport niet volledig zou veranderen, om aan te sluiten bij zijn ESPN-strategie in de Verenigde Staten.

Andere bedrijven die beweerden in gesprek te zijn, zijn onder meer Dazn, een Amerikaanse over-the-top sportstreamingservice die afgelopen december ook in het VK werd gelanceerd, en private equity-firmas.

Geschreven door Rik Henderson.