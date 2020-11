Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT liep vaak voor op zijn rivalen bij het adopteren van nieuwe tv-technologie, bijvoorbeeld als eerste die HDR en Dolby Atmos introduceerde voor live sportverslaggeving. Nu breidt het het bereik van de laatste uit, met Dolby Atmos dat komend weekend naar de BT Sport-app komt.

De wedstrijd tussen Brighton en Liverpool Premier League op zaterdag 28 november krijgt als eerste de volledige Dolby Atmos-behandeling op de app.

Uiteraard werkt de technologie alleen op ondersteunde apparaten, waarbij BT iOS, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV en Samsung Smart TVs als compatibel vermeldt. Ondersteuning voor Chromecast, Now TV en Roku-apparaten wordt in de "komende weken" gelanceerd.

Om Dolby Atmos via de grootbeeld-app te krijgen, heb je natuurlijk ook een Atmos-compatibele tv en / of soundbar of -systeem nodig.

Het is nog niet bekend of Xbox-consoles Dolby Atmos-audio kunnen streamen via de BT Sport-app, aangezien de Xbox One S, One X, Series S en Series X elk Dolby Atmos-gecertificeerd zijn.

De PlayStation 5 ondersteunt geen Dolby Atmos.

"De toevoeging van Dolby Atmos-audio aan onze 4K UHD- en HDR-beelden in de app, biedt fans de best mogelijke audiovisuele ervaring van livesport wanneer ze niet persoonlijk bij de wedstrijd kunnen zijn", aldus Chief Operating Officer van BT Sport, Jamie Hindhaugh. "De rijkere audiokwaliteit voegt een geheel nieuwe dimensie toe aan de manier waarop fans sport ervaren, thuis of onderweg, en zorgt ervoor dat ze geen moment van de actie missen."

Geschreven door Rik Henderson.