BT-klanten krijgen 6 maanden gratis toegang tot BritBox

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT biedt klanten (nieuwe en bestaande) een manier om hun verlangen naar geweldige Britse inhoud te stillen , met 6 maanden gratis toegang tot BritBox .

De service beweert de grootste online collectie Britse tv te bieden - met klassiekers als Broadchurch en Downton Abbey, evenals veel oude Doctor Who - van de BBC, ITV, Channel 4 en Channel 5.

Het BT-aanbod staat open voor BT-breedband- en tv-klanten, nieuw of bestaand, en het enige dat u hoeft te doen, is naar de BT-website gaan en u kunt BritBox aan uw account toevoegen.

U moet zich aanmelden voor een BritBox-account als onderdeel van het proces, maar u hoeft geen betalingsgegevens toe te voegen, want die worden aan uw BT-account toegevoegd zodra de proefperiode van 6 maanden voorbij is. De maandelijkse kosten zodra de gratis periode is afgelopen, bedragen £ 5,99. Alle details vind je hier.

BritBox is net begonnen met het streamen van Spitting Image, een vernieuwde versie van de satirische poppenshow uit de jaren 80, die exclusief is voor het platform.

Toegang is beschikbaar op een breed scala aan platforms, met veel streaming-apparaten die BritBox bieden. Je kunt het ook bekijken via elke browser of op mobiele apparaten, zodat je die essentiële klassiekers kunt bekijken wanneer je maar wilt.

Onthoud gewoon dat er na zes maanden kosten in rekening worden gebracht, dus omarm de Britten of stel een herinnering in om te annuleren zodra je je hebt aangemeld.

Geschreven door Chris Hall.