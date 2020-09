BT Sport-app nu beschikbaar op Fire TV, Android TV en Roku

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT heeft zijn BT Sport-app uitgebracht voor Amazon Fire TV-, Android TV- en Roku-apparaten voordat het nieuwe Premier League-seizoen begint.

De app geeft toegang tot BT Sport live- en inhaalprogrammering, plus BT Sport Ultimate voor 4K HDR-evenementen, en is ook beschikbaar voor Samsung smart-tvs, Now TV-boxen, PS4, Xbox One, Chromecast en Apple TV.

Telefoons en tablets hebben er ook toegang toe.

Abonnees op BT Sport via een betaalde tv-dienst - zoals BT TV, Sky en Virgin Media - of via een gsm-aanbieder kunnen rechtstreeks inloggen op de app. Je kunt ook een BT Sport-maandpas kopen voor £ 25 per maand om exclusief via de app te kijken.

BT Sport Ultimate kost £ 5 extra per maand voor Ultra HD- en HDR-dekking.

Om in 4K HDR te kunnen bekijken, moet u het relevante Fire TV 4K-, Android TV- of Roku-apparaat hebben dat de hogere resolutie en kleurenuitvoer met een hoog dynamisch bereik ondersteunt.

"BT blijft meer kijkers verbinden met BT Sport-content en leidt de markt met innovatieve manieren om te kijken. Sportfans kunnen meer opwindende innovaties verwachten in de komende nieuwe voetbal- en rugbyseizoenen", aldus Andy Haworth, algemeen directeur van BT Sport.

Geschreven door Rik Henderson.