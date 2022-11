Koop deze 55 inch LG OLED TV voor slechts 889 euro op Black Friday.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Black Friday is eindelijk hier, en het brengt een aantal van de beste winkelaanbiedingen met zich mee die we tot nu toe hebben gezien. Maar deze voor LG's instapmodel OLED sprong er voor ons echt uit.

De LG CS is een relatief nieuwe toevoeging aan LG's line-up, en biedt een mix van 2022 en 2021 technologieën - het is eigenlijk een LG C1 met LG's C2 processor, dus verliest net het nieuwe helderdere Evo paneel van dit jaar. Je kunt 90 pond besparen op de prijs van vóór Black Friday en de 55-inch versie kopen voor 889 pond. Voor een LG OLED is dat een ongelofelijke prijs, en de beste die we online konden vinden - dus wees er snel bij!

Natuurlijk, als je liever kiest voor de uitstekende LG C2, heeft Amazon de prijs daarvan nog verder verlaagd voor Black Friday zelf. Met zijn nieuwe evo-paneel slaagt het erin hogere helderheidsniveaus te bereiken dan we gewend zijn van OLED, waardoor een nog beter contrast ontstaat en het een ongelooflijke HDR-prestatie biedt.

Je kunt de 55-inch versie van de C2 nu kopen voor de laagste prijs ooit, met een besparing van 229 pond - nu slechts 109 pond.

Geschreven door Verity Burns.