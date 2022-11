Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De OLED-tv's van Sony behoren tot de allerbeste op de markt en Sony heeft zojuist een indrukwekkende aanbieding gedaan voor Black Friday 2022.

De prijs van de Bravia XR65A75K, een prachtige 65-inch set met geweldige functies, is met 400 pond verlaagd.

Dat brengt hem terug naar € 1.599,00, en je kunt hem kopen met de uitstekende garantie en het retourbeleid van John Lewis om op terug te vallen als er iets misgaat.

Dit is geen tv uit het middensegment, voor alle duidelijkheid: het is een van Sony's paradepaardjes, en daarom zit er een lading indrukwekkende functies in die u kunt gebruiken als u hem eenmaal hebt.

Dit omvat een enorm verbeterd geluid, zelfs zonder externe luidsprekers, dankzij nieuwe ontwerpen.

Omdat hij door Sony zelf is gebouwd, is hij ook ideaal voor iedereen met een PS5, met HDMI 2.1-poorten waarmee je gebruik kunt maken van een reeks functies van de console.

Plus, dat OLED-paneel zal zijn eigen ongelooflijk indrukwekkende beeldkwaliteit brengen - uiteraard de belangrijkste factor in de prestaties van elke TV. Als u hebt gewacht op een grote besparing op een echt geavanceerde TV, zou dit wel eens de Black Friday deal voor u kunnen zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.