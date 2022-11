Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday-aanbiedingen komen met rasse schreden binnen in de aanloop naar de grote dag zelf, en de ongelooflijke S95B van Samsung is verkrijgbaar met een ongelooflijke korting op zowel het 65-inch als het 55-inch scherm.

De 65 inch biedt momenteel de grootste besparing, met 35% korting, maar er is ook nog £40 te besparen op de 55 inch, waardoor deze dichter dan ooit bij de £1000 komt.

Als u in de VS bent, zijn er op het moment van schrijven nog geen aanbiedingen voor de S95B, maar we houden onze ogen open en zullen dit stuk bijwerken als we iets zien.

Samsung QE55S95B - bespaar € 40 Deze korting is misschien niet groot, maar het brengt deze geweldige 55-inch TV dichter bij die 1000 pond, met 40 pond korting - nu 109 pond. Aanbieding bekijken

De Samsung S95B maakt gebruik van Samsung's nieuwe QD-OLED paneel technologie, die de voordelen van OLED en quantum dot (de technologie achter Samsung's vlaggenschip QLED-serie) samenvoegt in een TV, waardoor je het beste van beide werelden krijgt.

Dit betekent in feite dat je de helderheid krijgt die gewoonlijk in quantum dot LCD-toestellen wordt aangetroffen, naast de contrastregeling op pixelniveau die OLED's die inktzwarte kleuren geeft.

Wij waren onder de indruk van de resultaten en beschreven het in onze review als "een winnende combinatie van design, toonaangevende technologie en functies", met beelden die "direct uit de doos nauwkeurig zijn", terwijl de verzadigde kleuren en helderdere highlights zorgen voor "de beste HDR op een OLED". Inderdaad veel lof.

De voorraad van de 65-inch versie lijkt laag te zijn, dus als je een koopje wilt doen voor een van de beste tv's in 2022, moet je snel zijn!

Geschreven door Verity Burns.