Je kunt nog steeds een enorme besparing krijgen op Roku-streamingapparaten in de uitverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Roku is al lang een van onze favoriete smaken van streaming-apparaten, met zijn eenvoudige interface, wat betekent dat het gemakkelijk is om rechtstreeks naar de inhoud te gaan die je wilt bekijken - met een van de breedste ondersteuning in de branche.

Roku heeft kortingen aangekondigd op een aantal van zijn modellen, met voor elk wat wils. Met lage prijzen, dankzij de Black Friday-uitverkoop , is de vraag waarom zou je er geen kopen? Deze uitverkoop loopt t/m 6 december, dus je moet er snel bij zijn.

Roku Express - bespaar tot 53% Roku Express is het toegangspunt voor Roku-apparaten. Het is slechts 1080p, dus ideaal voor kleinere of tweede tvs. Het moet via een HDMI-kabel worden aangesloten op de achterkant van uw tv. Dit is een geweldige prijs voor een geweldig apparaat voor $ 19 of £ 13,99. Aanbieding bekijken

Roku Express 4K - tot 42% besparing De Roku Express 4K stapt over de Express en maakt nog steeds verbinding via een HDMI-kabel, maar biedt 4K HDR-inhoud. Het is een geweldig, betaalbaar streamingapparaat voor je belangrijkste tv. Deze besparing van $ 20,99 / £ 13 voor $ 29 of £ 24,99 is ook een geweldige stimulans om te kopen. Aanbieding bekijken

Roku Streaming Stick+ - bespaar tot 50% Rokus Streaming Stick+ biedt 4K HDR-content en kan rechtstreeks op je tv worden aangesloten, dus het is gemakkelijker te verbergen dan de Express-modellen. De afstandsbediening werkt ook via Bluetooth, voor een meer geavanceerde ervaring. De prijs van $ / £ 29,99 is een goede deal voor deze stick. Aanbieding bekijken

Roku Streambar - bespaar meer dan 20% De Roku Streambar is een alles-in-één pakket met een compacte soundbar en Rokus streamingfuncties. Een upgrade in één doos voor uw tv - en nu slechts $ 79,98 of £ 99,99, een besparing van $ 50 of £ 30. Aanbieding bekijken

Roku is een van de meest populaire keuzes voor streaming-apparaten dankzij de verscheidenheid aan aangeboden modellen en de eenvoud van de interface. Je kunt kiezen uit modellen die alleen 1080p ondersteunen, of een stap naar 4K doen, afhankelijk van of je hem op een kleine of grotere televisie gaat aansluiten.

De interface van Roku rommelt niet met aanbevelingen en samengestelde inhoud, maar biedt directe toegang tot alle diensten die je nodig hebt - Apple TV+, Disney+, Netflix en meer - terwijl het ook vaardigheden biedt zoals Spotify Connect, casting en op sommige modellen AirPlay 2.

De afstandsbediening houdt de zaken ook eenvoudig, zodat u uw aangesloten apparaat snel kunt bedienen. De grote beslissing is wat voor soort apparaat je wilt. De Roku Express is een compacte settopbox die zichtbaar is, terwijl je met de Streaming Stick hem uit het zicht kunt verbergen, wat volgens ons de betere optie is voor gevorderde gebruikers.

De Roku Streambar biedt ook een soundbar, dus het is een idee voor een kleine kamerupgrade, misschien voor een slaapzaal of slaapkamer.

