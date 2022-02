Six Nations 2022: kijk, luister en volg de rugbyactie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Six Nations zullen in februari en maart Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Schotland en Wales zien strijden om de Championship Trophy.

De Home Nations zullen ook strijden om de Triple Crown-trofee, en er zijn ook verschillende trofeeën, zoals de Calcutta Cup voor belangrijke individuele wedstrijden.

Fans die de live-verslaggeving van de Six Nations-games missen, of gewoon de opwinding willen herbeleven, kunnen ze na het evenement in het VK bekijken op BBC iPlayer of ITV Hub.

De Guinness Six Nations 2022 beginnen op zaterdag 5 februari en vinden plaats in vijf weekenden, met als afsluiting Super Saturday op 19 maart, wanneer alle drie de wedstrijden op dezelfde dag vallen.

In het VK delen de BBC en ITV de berichtgeving van Six Nations. De wedstrijden zijn verdeeld over ITV en BBC, waarbij ITV de thuiswedstrijden van Frankrijk, Ierland, Italië en Engeland laat zien; de BBC toont de thuiswedstrijden van Schotland en Wales. We hebben het schema voor Britse kijkers hieronder gedetailleerd.

Hoewel de uitzendingen in HD beschikbaar zijn op BBC One HD en ITV HD, zijn er geen 4K- of HDR-uitzendingen.

In Ierland is er berichtgeving op RTE en Virgin Media; RTE heeft ook de radiorechten in Ierland. Alle Wales-games zullen ook beschikbaar zijn met Welsh commentaar op S4C.

Als je een VPN moet gebruiken om te doen alsof je in het VK bent en de games te kijken, bekijk dan onze gids voor de beste VPN voor streaming, of je kunt hier een volledige lijst met internationale zenders vinden .

In Frankrijk is het op FR2, in Italië is het op DMAX.

Alle tijden zijn in GMT.

5 februari

Ierland v Wales, ITV, KO 14:15

Schotland v Engeland, BBC, KO 16:45

6 februari

Frankrijk v Italië, ITV, KO 15:00

12 februari

Wales v Schotland, BBC, KO 14:15

Frankrijk v Ierland, ITV, KO 16:45

13 februari

Italië v Engeland, ITV, KO 15:00

26 februari

Schotland v Frankrijk, BBC, KO 14:15

Engeland v Wales, ITV, KO 16:45

27 februari

Ierland v Italië, ITV, KO 15:00

11 maart

Wales v Frankrijk, BBC, KO 20:00

12 maart

Italië v Schotland, ITV, KO 14:15

Engeland v Ierland, ITV, KO 16:45

19 maart

Wales v Italië, BBC, KO 14.15

Ierland v Schotland, ITV, KO 16:45

Frankrijk v Engeland, BBC, KO 20:00

De BBC heeft de radiorechten voor de Six Nations in het VK. Elke herenwedstrijd van het thuisland wordt live uitgezonden op BBC Radio 5 Live of 5 Live Sports Extra. Live commentaar van elke Engelse vrouwenwedstrijd wordt uitgezonden op 5 Live Sports Extra of online, met hoogtepunten op de BBC Sport-website.

Er zal ook commentaar zijn op BBC Radio Scotland, BBC Radio Ulster, BBC Radio Wales en BBC Radio Cymru.

De Women's Six Nations Championships is uitgesteld en zal in maart en april worden gespeeld. Het toernooi begint in het weekend van 26 maart en wordt afgesloten met Super Saturday op 30 april. De wijziging in het schema bleek goed voor de kijkcijfers in 2021, dus zit in dezelfde positie in 2022. De damescompetitie heeft TikTok ook als hoofdsponsor opgepikt.

De hele wedstrijd wordt uitgezonden via BBC in het VK, RTE en Virgin Media in Ierland en Sky Italia in Italië.

Er zullen hoogtepunten zijn op de BBC Sport-website en, zoals we al zeiden, op BBC iPlayer en ITV Hub. Elke omroep heeft hoogtepunten van elke wedstrijd, evenals in-play videoclips van de games die ze uitzenden.

ITV zegt dat je op de Twitter-, Facebook- en Instagram-kanalen van Rugby na elke ronde hoogtepunten en een exclusieve video kunt zien, genaamd The Breakdown.

Je kunt @SixNationsRugby ook volgen op Twitter , Facebook en Instagram - de hashtags die je kunt gebruiken zijn #SixNations en #GuinnessSixNations.

Geschreven door Chris Hall.