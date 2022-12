Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De directeur-generaal van de BBC heeft onthuld dat het bedrijf plannen heeft voor een toekomst zonder zijn aardse televisiekanalen.

Tim Davie vertelde de Royal Television Society dat de BBC in de komende tien jaar zou kunnen overstappen op een model met alleen internet.

Dat betekent dat BBC One, Two, Three en Four niet langer beschikbaar zullen zijn op Freeview of andere digitale tv-platforms. In feite zouden de bestaande kanalen kunnen worden verenigd onder één merk: de BBC.

"De BBC zal haar inspanningen richten op de digitale wereld en na verloop van tijd zal dit leiden tot minder lineaire uitzendingen en een meer op maat gesneden online aanbod", zei hij.

"Voor de BBC is alleen distributie via internet een kans om dieper in contact te komen met ons publiek en om hen betere diensten en keuze te bieden dan via uitzendingen mogelijk is.

"Het biedt aanzienlijke redactionele mogelijkheden. Een uitschakeling van uitzendingen zal en moet mettertijd gebeuren, en we moeten daar actief plannen voor maken."

Als het doorgaat, zou dit het einde kunnen betekenen van terrestrische tv in het Verenigd Koninkrijk. Het zou de grootste verandering in het Britse televisielandschap zijn sinds de digitale omschakeling in 2012.

Toen zaten veel kijkers - vooral ouderen - met televisies die geen uitzendingen meer ontvingen. Het is iets dat opnieuw zou kunnen gebeuren, hoewel Davie erkent dat de industrie de gevolgen collectief zal moeten beperken: "We moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat iedereen aangesloten is en zijn tv en radio via internet kan ontvangen," legt hij uit.

"Dit is niet iets om ons tegen te verzetten. Een volledig aangesloten Verenigd Koninkrijk heeft zeer grote voordelen voor de samenleving en onze economie. Het zou enorme mogelijkheden voor innovatie ontketenen."

