BBC One HD regionale versies eindelijk uitrollen voorjaar 2023

(Pocket-lint) - De BBC zal vanaf begin volgend jaar eindelijk haar regionale BBC One-versies in Full HD aanbieden.

In het voorjaar van 2023 worden BBC One HD-varianten uitgerold op Freeview-, Sky-, YouView- en Freesat-platforms - wat betekent dat kijkers eindelijk hun lokale nieuws in high definition kunnen bekijken zonder te hoeven overschakelen naar het standaarddefinitie BBC One-kanaal.

Dit volgt op een soortgelijke uitrol die al heeft plaatsgevonden op de "nieuwere platforms met internetverbinding" - Sky Glass, Sky Stream, Virgin Media TV en BT's TV Box Pro en TV Box Mini.

Daarnaast zal de BBC tegelijkertijd de HD-upgrade van haar andere kanalen voltooien en BBC Two Northern Ireland, BBC ALBA en BBC Parliament in Full HD toevoegen.

"Tegen de lente van volgend jaar kunnen kijkers in Engeland BBC One HD ontvangen voor hun regio en hoeven ze niet meer af te stemmen om hun lokale nieuws en programmering te bekijken", aldus Kieran Clifton, directeur distributie van de Beeb.

"Dit, in combinatie met upgrades van BBC-kanalen die momenteel op sommige apparaten niet in HD beschikbaar zijn, betekent dat kijkers vanaf begin volgend jaar een gemakkelijker toegankelijke ervaring van betere kwaliteit krijgen bij het bekijken van BBC-programma's."

HD-versies van BBC One in de Britse regio's staan al jaren op het verlanglijstje van veel kijkers. Aangezien de maatschappij haar HD-diensten in 2006 lanceerde, heeft het lang geduurd.

Geschreven door Rik Henderson.