Gladiators is terug, de jaren 90 hitshow keert terug in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De BBC heeft de terugkeer aangekondigd van de iconische jaren '90 tv-serie Gladiators.

De originele serie was acht seizoenen lang te zien op ITV en eindigde in 2000. Er was ook een kortstondige reboot door Sky in 2009, maar het zag weinig succes.

-

Nu, na een serieuze onderbreking, krijgt de show 11 nieuwe afleveringen, gemaakt door Hungry Bear Media en MGM Television UK.

Er zullen gloednieuwe uitdagingen te zien zijn naast enkele klassieke favorieten, zoals The Eliminator, waarmee de klassieke afleveringen werden afgesloten.

"Gladiators is terug en een hele nieuwe generatie kijkers kan nu uitkijken naar een zaterdagavond spektakel als geen ander," zei Kate Phillips, directeur van Unscripted bij de BBC.

"Zullen de mededingers de wil en de vaardigheid hebben om te slagen tegen onze machtige nieuwe Gladiatoren? Je zult moeten afstemmen om erachter te komen!"

Dan Baldwin, Managing Director van Hungry Bear Media: "Het is het perfecte moment voor Gladiators om terug te keren. Welke andere show combineert elektrische spanning, superhelden, gigantische sponsvingers, topatleten, en een snufje pantomime?"

We hebben nog een tijdje te wachten, want de show zal in 2023 worden opgenomen in de Utilita Arena Sheffield.

Veel details moeten nog bekend worden gemaakt, zoals wie de gastheer zal zijn en of we bekende gezichten zullen zien, maar we zijn enthousiast om meer te horen in de komende maanden.

Geschreven door Luke Baker. Bewerken door Rik Henderson.