(Pocket-lint) - De UEFA Women's Euro 2022 finales beginnen vandaag met gastland Engeland dat het in de openingswedstrijd opneemt tegen Oostenrijk.

Het evenement duurt tot eind juli en zal in totaal 31 wedstrijden van topklasse voetbalactie omvatten.

Hier zie je hoe je het allemaal live kunt volgen, op tv en online, met de wedstrijdschema's en nog veel meer.

De eerste wedstrijd van het toernooi is Engeland tegen Oostenrijk, die vanavond (woensdag 6 juli 2022) op Old Trafford in Manchester wordt gespeeld.

De aftrap is om 20.00 uur BST. Hier zijn de tijden in uw regio:

Verenigd Koninkrijk: 20.00 uur BST

20.00 uur BST Centraal-Europa: 21.00 uur CEST

21.00 uur CEST US East Coast: 15.00 uur EDT

15.00 uur EDT US Westkust: 12pm PDT

De uitzendingen in het Verenigd Koninkrijk zijn exclusief te zien op de BBC-zenders en/of BBC iPlayer. De openingswedstrijd zal te zien zijn op BBC One.

ESPN en ESPN+ hebben de rechten in de VS. De streamingdienst biedt zowel Engels als Spaans commentaar.

Hier is een lijst van de rest van de groepswedstrijden, plus de data van de kwart- en halve finales en de finale zelf. Inclusief het kanaal waarop de wedstrijden in het Verenigd Koninkrijk worden uitgezonden. Alle tijden zijn BST.

Alle wedstrijden zijn ook gratis te zien op BBC iPlayer (mits je een tv-licentie hebt). ESPN zal ze in de VS op zijn eigen kanalen uitzenden, plus op de betaalde streamingdienst ESPN+.

Noorwegen vs Noord-Ierland - 20u KO - BBC One

Spanje vs Finland - 17.00 KO - BBC Two

Duitsland vs Denemarken - 20.00 KO - BBC Two

Portugal vs Zwitserland - 17.00 uur KO - BBC 2

Nederland vs Zweden - 20.00 uur KO - BBC One

België vs IJsland - 17.00 uur KO - BBC Two

Frankrijk vs Italië - 20.00 uur KO - BBC Twee

Oostenrijk vs Noord-Ierland - 17.00 uur KO - BBC One

Engeland vs Noorwegen - 20.00 uur KO - BBC One

Denemarken vs Finland - 17.00 uur KO - BBC Two

Duitsland vs Spanje - 20.00 uur KO - BBC Two

Zweden vs Zwitserland - 17.00 uur KO - BBC Two

Nederland tegen Portugal - 20.00 uur KO - BBC 2

Italië vs IJsland - 17.00 uur KO - BBC Two

Frankrijk vs België - 20.00 uur KO - BBC One

Noord-Ierland tegen Engeland - 20.00 uur KO - BBC One

Oostenrijk vs Noorwegen - 20.00 uur KO - BBC Three

Finland vs Duitsland - 20.00 uur KO - BBC Two

Denemarken vs Spanje - 20.00 uur KO - Alleen BBC iPlayer

Zwitserland vs Nederland - 17.00 KO - BBC 2

Zweden vs Portugal - 17.00 KO - Alleen BBC iPlayer

IJsland vs Frankrijk - 20.00 uur KO - BBC 2

Italië vs België - 20.00 uur KO - Alleen BBC iPlayer

Winnaar Groep A vs. Runner-up Groep B - 20.00 uur KO - Kanaal TBC

Winnaar Groep B vs. Groep A op de tweede plaats - 20.00 uur KO - Kanaal TBC

Winnaar Groep C vs. Groep D, tweede in de poule - 20.00 uur KO - Kanaal TBC

Winnaar Groep D vs. Groep C, tweede in de poule - 20.00 uur KO - Kanaal TBC

Winnaar kwartfinale 1 vs Winnaar kwartfinale 3 - 20.00 uur KO - BBC One

Winnaar kwartfinale 2 vs Winnaar kwartfinale 4 - 20.00 uur KO - BBC One

Euro 2022 finale - 17.00 uur KO - BBC One

De BBC heeft nog niet gezegd of de wedstrijden van Euro 2022 in 4K zullen worden uitgezonden (op iPlayer). We houden een update zodra we meer informatie hebben.

Geschreven door Rik Henderson.