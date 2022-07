Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Video zal vanaf het seizoen 2024-25 een aantal wedstrijden van de UEFA Champions League rechtstreeks in het Verenigd Koninkrijk gaan streamen, waarbij de BBC ook de rechten heeft verworven om pakketten met hoogtepunten uit te zenden,

BT Sport, de huidige exclusieve rechtenhouder in het Verenigd Koninkrijk, zal ook live wedstrijden blijven uitzenden, maar niet zoveel als tot nu toe het geval was.

Dankzij de overeenkomst kan Amazon op dinsdagavond wedstrijden uit de groepsfases tot en met de halve finales selecteren - ongeveer 20 in totaal. BT Sport zal de wedstrijden op woensdagavond blijven uitzenden, plus de andere wedstrijden die op een dinsdag worden gespeeld.

Helaas wordt het hierdoor moeilijker (en mogelijk duurder) om de prestaties van je team in de competitie te volgen - als je de actie tenminste live wilt zien. De overeenkomst met de BBC betekent echter ook dat fans in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in vele jaren de Champions League gratis op de ether kunnen volgen.

#UCL op de BBC!



De hoogtepunten van de Champions League voor mannen zullen vanaf seizoen 2024-25 voor de allereerste keer te zien zijn op de BBC



. De actie zal te zien zijn op BBC TV, @BBCiPlayer, sociale media en online.



Meer #BBCFootball- BBC Sport (@BBCSport) 1 juli 2022

De laatste paar finales van de Champions League en haar zustercompetities zijn gratis gestreamd door BT Sport op YouTube en haar eigen kanalen.

BT Sport behoudt de exclusieve tv-rechten voor de toernooien van de UEFA Europa League en de Conference League.

Prime Video zendt ook elk jaar een aantal wedstrijden van de Premier League live uit, nadat het een van de tv-uitzendpakketten tijdens de pandemie in de wacht heeft gesleept.

Het streamt ook live US Open tennis in het Verenigd Koninkrijk.

Geschreven door Rik Henderson.