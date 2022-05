CBBC en BBC Four gaan alleen naar BBC iPlayer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BBC stopt met het uitzenden van CBBC en BBC Four via de ether en gaat beide kanalen alleen online uitzenden.

In navolging van het besluit van 2016 om BBC Three over te hevelen naar BBC iPlayer, worden beide kanalen uitsluitend toegankelijk via de gratis streamingdienst van de organisatie.

De Beeb heeft BBC Three ironisch genoeg eerder dit jaar weer op de ether gebracht en op hetzelfde tijdstip uitgezonden als CBBC, met programma's die elke avond om 19.00 uur beginnen als de kinderprogrammering is afgelopen.

Directeur-generaal Tim Davie heeft bevestigd dat ook in de toekomst nieuwe programma's voor CBBC en BBC Four zullen worden gemaakt. Er is nog geen specifieke datum voor de omschakeling, maar ze zullen nog "minstens drie jaar" op TV te zien zijn.

Er zijn ook plannen om van Radio 4 Extra alleen nog BBC Sounds uit te zenden, en verschillende regionale nieuwsprogramma's zullen worden samengevoegd - waaronder die in Oxford en Cambridge, die zullen worden gecombineerd met de output van Southampton en Norwich.

"Dit is ons moment om een digital-first BBC op te bouwen," zei Davie in een verklaring (via de BBC website). "Iets echt nieuws, een Reithiaanse organisatie voor het digitale tijdperk, een positieve kracht voor het Verenigd Koninkrijk en de wereld.

"Onafhankelijk, onpartijdig, voortdurend vernieuwend en ten dienste van iedereen. Een frisse, nieuwe, wereldwijde digitale media-organisatie die nog nooit eerder is gezien."

Geschreven door Rik Henderson.