David Tennant keert terug naar Doctor Who in 2023

(Pocket-lint) - David Tennant zal volgend jaar zijn rol als Doctor Who hernemen. Hij is momenteel scènes aan het filmen met Catherine Tate die ook terugkeert als zijn assistente, Donna, als onderdeel van de 60e verjaardag van de show.

De BBC kondigde eerder al aan dat Ncuti Gatwa volgend jaar zal debuteren als de 14e Doctor, waarbij de Sex Education-acteur het stokje overneemt van Jodie Whittaker. Het is nog niet bekendgemaakt of de 10e Doctor van Tennant zijn nieuwe regeneratie zal ontmoeten.

Terugkerende showrunner Russell T. Davies liet met zijn officiële verklaring weinig aanwijzingen achter: "Ze zijn terug! En het ziet er onmogelijk uit - eerst kondigen we een nieuwe Doctor aan, en dan een oude Doctor, samen met de prachtige Donna, wat gebeurt er in hemelsnaam?", plaagde hij.

"Misschien is dit een verdwenen verhaal. Of een parallelle wereld. Of een droom, of een truc, of een flashback. Het enige wat ik kan bevestigen is dat het spectaculair gaat worden, twee van onze grootste sterren komen samen voor het gevecht van hun leven."

Tijdens het laatste optreden van de Doctor en Donna samen, moest hij haar gedachten wissen om haar leven te redden. Hoe ze zich de Doctor zal herinneren bij zijn terugkeer is nog een van de mysteries die nog niet onthuld zijn.

Doctor Who keert in 2023 terug op BBC One en meer details worden de komende maanden bekendgemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.